जागरण संवाददाता, चंदौली। शराब तस्करों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि कार्रवाई के लिए पहुंची पुलिस टीम की जान लेने से भी पीछे नहीं हटे। तस्करी कर ले जाए जा रहे शराब लदे ट्रेलर के चालक ने पुलिस की गाड़ी पर ट्रेलर चढ़ाने का प्रयास किया। इसके बाद बैरिकेडिंग तोड़ते हुए फरार हो गया। इस दौरान तीन थाना प्रभारी समेत पुलिस टीम के सदस्य बाल-बाल बच गए।

तलाशी के दौरान ट्रेलर में कंबलों के गठ्ठरों के बीच छिपाकर रखी गई शराब बरामद हुई। घटना के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई। फरार चालक की तलाश के साथ ही मामले की जांच की जा रही है। पुलिस को शराब की तस्करी किए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद तीन थाना प्रभारियों के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तस्करी में प्रयुक्त ट्रेलर को रोकने के लिए घेराबंदी की।

पुलिस की बैरिकेडिंग देखकर चालक ने वाहन रोकने के बजाय रफ्तार बढ़ा दी। पुलिस टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया तो चालक ने ट्रेलर पुलिस की गाड़ी पर चढ़ाने की कोशिश की। अचानक हुए इस घटनाक्रम से पुलिसकर्मियों में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, पुलिसकर्मी किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे।

इसके बाद चालक बैरिकेडिंग तोड़ते हुए ट्रेलर लेकर भाग निकला। पुलिस टीम ने पीछा किया तो ट्रेलर में कंबलों के गठ्ठरों के बीच छिपाकर रखी गई शराब का पता चला। तस्करों ने पुलिस की नजरों से बचने के लिए शराब को कंबलों के बीच छिपाया था।