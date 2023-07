मानसून सीजन में उद्यान विभाग की ओर से गांवों में अबकी 1.66 लाख पौधों का रोपण कराया जाएगा। विभाग की ओर से पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ब्लाकवार विभागीय कर्मियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि शत प्रतिशत पौधों का रोपण हो सके। पौधों के संरक्षण के लिए किसानों को जागरूक भी किया जाएगा। शासन ने अधिक से अधिक फलदार पौधों को लगाने का निर्देश दिया है।

गांवों में 1.66 लाख फलदार पौधे लगवाएगा उद्यान विभाग

जागरण संवाददाता, चंदौली: मानसून सीजन में उद्यान विभाग की ओर से गांवों में अबकी 1.66 लाख पौधों का रोपण कराया जाएगा। इसके मद्देनजर विभाग की ओर से पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ब्लाकवार विभागीय कर्मियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि शत प्रतिशत पौधों का रोपण हो सके। वहीं पौधों के संरक्षण के लिए किसानों को जागरूक भी किया जाएगा। शासन ने अधिक से अधिक पौधारोपण का दिया निर्देश दरअसल चालू वित्त वर्ष शासन ने अधिक से अधिक फलदार पौधों के रोपण का निर्देश प्रशासन को दिया है। इसके तहत उद्यान विभाग को फलदार पौधों के रोपण कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग की ओर से ब्लाकवार ग्राम पंचायतों में किसानों को फलदार पौधों का वितरण किया जाएगा। इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। ब्लाकवार कर्मियों को लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विभाग की मंशा है कि अधिक से अधिक किसानों तक पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि आम, अमरूद, जामुन, करौंदा, नींबू, बेल, बेर आदि के उत्तम प्रजाति के पौधे लगाए जा सके। पौधों की प्रजाति का रखा जाएगा ध्यान विभाग की ओर से फलदार पौधों के रोपण में पौधों की प्रजातियों का विशेष ध्यान रखा जाएगा, ताकि पौधे वृक्ष का रूप ले सकें। इसके लिए किसानों को भी जागरूक किया जाएगा कि वह पौधों का संरक्षण करें, ताकि पौधे सूखने न पाएं। जिला उद्यान अधिकारी एसपी वर्मा के अनुसार, मानसून सीजन में विभाग की ओर से गांवों में 1.66 लाख पौधों का रोपण कराया जाना है। इसके लिए तैयारी की जा रही है।

