चकिया का शांतेश्वर महादेव: तहसील कैंपस में स्थित मंदिर का इतिहास है रोचक, सावन पर लगता है भक्तों का तांता

चंदौली: चकिया तहसील परिसर में बने मंदिर में बाबा शांतेश्वर महादेव की प्रतिमा। जागरण।

जागरण संवाददाता, चकिया: चकिया तहसील परिसर में मौजूद हैं बाबा शांतेश्वर महादेव। तहसील के अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वजन व नगर के श्रद्धालुओं की इनमें अपार श्रद्धा व आस्था है। मंदिर में मत्था टेककर मांगी गई प्रत्येक मुराद को बाबा पूरी करते हैं। सावन महीने में खासकर सोमवार को भक्त बाबा की विशेष आराधना करते हैं। मंदिर का इतिहास वर्ष 2006 में तहसील के अधिकारियों व कर्मचारियों ने मंदिर की स्थापना की। मंदिर प्रांगण में ही हनुमान जी की प्रतिमा है। मंदिर के आस-पास पीपल व बरगद के वर्षों पुराने वृक्ष भक्तों को शीतलता व छाया देते हैं। यहां लोग पूजन- अर्चन कर अपने को धन्य मानते हैं। तहसील में आने वाले फरियादी भी महादेव का श्रद्धाभाव से दर्शन करते हैं। मान्यता है कि बाबा की कृपा से पीड़ितों को न्याय मिलता है। सावन में सुबह- शाम श्रद्धालुओं की भीड़ लग रही है। यहां सोमवार को जल व दूध चढ़ाने वालों की कतारें लगी रहती हैं। मंदिर की विशेषता पवित्र सावन माह में देवों के देव महादेव की पूजा खास मानी जाती है। इसी क्रम में शिव मंदिर पर सावन में विशेष सफाई व्यवस्था की गई है। शिव मंदिर को सजाया गया है। बाबा का भव्य श्रृंगार प्रतिदिन किया जाता है। सावन के पहले ही सभी तैयारी पूर्ण कर ली जाती है। इसमें पूरी तरह से भक्त भी तन, मन व धन से सहयोग करते हैं। शांतेश्वर महादेव की महिमा अपरंपार है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामना पूरी होती है। भोलेनाथ ने कभी भी किसी को निराश नहीं किया। सच्चे मन से जिसने भी पूजा की, उसके सभी कार्य सफल हुए हैं। यहां से कई भक्तों की मुरादें पूरी भी हुईं हैं। इसके कारण मंदिर के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है। - कवींद्र श्रीवास्तव , श्रद्धालु। मंदिर के पुजारी रामा पांडेय का कहना है कि सावन माह में श्रद्धालुओं की दिन भर भीड़ लगी रहती है। सुबह के लेकर शाम तक पुरुष व महिला पूजन- अर्चन करते हैं। जो भी सच्चे मन से पूजा करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर लंगर का आयोजन भी किया जाता है।

Edited By: Nitesh Srivastava