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आरक्षण बचाओ रैली में जा रहे पूर्व सैनिक नेता की मुगलसराय थाने में पिटाई, थाना प्रभारी लाइनहाजिर

By Vivek Kumar Dubey Edited By: Abhishek sharma
Updated: Thu, 27 Aug 2026 11:02 AM (IST)

पूर्व सैनिक नेता सुनील पटेल को मुगलसराय थाने में आरक्षण बचाओ रैली में जाने की बात कहने पर पीटा गया। इस मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह को लाइनहाजिर कर दिया गया है और जांच जारी है।

HighLights

  1. पूर्व सैनिक सुनील पटेल को मुगलसराय थाने में पीटा गया।

  2. आरक्षण रैली में शामिल होने की बात पर हुई पिटाई।

  3. थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह को तत्काल लाइनहाजिर किया गया।

जागरण संवाददाता, चंदौली। ज‍िले में इंस्पेक्टर मुग़लसराय पर पुल‍िस प्रशासन की कार्रवाई अब चर्चा में है। इस बाबत सुनील पटेल फौजी ने बताया क‍ि वह थोड़ा जल्दी में थे और अपना विषय सुनने की इंस्पेक्टर से गुजार‍िश करना उनको भारी पड़ गया। बताया क‍ि इंस्पेक्टर मुगलसराय ने कहा क‍ि तुम्हें बहुत जल्दी है कहां जाना है!
सुनील पटेल फ़ौजी ने बताया क‍ि आरक्षण की डकैती के खिलाफ आरक्षण बचाओ आंदोलन में होने जा रहा हूं, मुझे उसकी तैयारी करना है।
बताया क‍ि इसी बात पर इंस्पेक्टर साहब आरक्षण बचाओ आंदोलन का यह नाम सुनते ही आग बबूला हो गए और इंस्पेक्टर ठाकुर विजय सिंह सुनील पटेल के ऊपर टूट पड़े। बताया क‍ि 4,5 पुलिस कर्मी मिलकर, जाति सूचक गाली और आरक्षण की पैदाइश कहते हुए लहूलुहान कर डाले।
बताया क‍ि आरक्षण बचाने का नाम लेना समझ लीजिए अब उत्तर प्रदेश में गुनाह हो गया है। आरक्षण बचाओ रैली में शामिल होने जा रहे पूर्व सैनिक नेता सुरेंद्र पटेल फौजी को मुगलसराय कोतवाली में रोककर पीटने का मामला सामने आने के बाद वायरल वीड‍ियो से प्रकरण चर्चा में है।
आरोप है कि मंगलवार देर रात कोतवाली पहुंचे तो तत्कालीन थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह को जब उनके आरक्षण बचाओ रैली में जाने की जानकारी हुई तो वह भड़क गए। आरोप है कि इसके बाद थाना प्रभारी ने अपना आपा खो दिया और पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर उनकी जमकर पिटाई की।
घायल सुरेंद्र का वीडियो प्रसारित होने के बाद मामला गरमा गया। वीडियो में उन्होंने नाक-कान से खून आने, सीने पर जूते की एड़ी से मारने के साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने का भी आरोप लगाया है। प्रकरण में तत्कालीन थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह को लाइनहाजिर कर दिया गया है।
बताया गया क‍ि मीरजापुर की चुनार विधानसभा क्षेत्र के कुंडाहीह निवासी एक विवाहिता की शादी मुगलसराय के रतनपुर में हुई थी। विषाक्त पदार्थ दिए जाने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई थी। वाराणसी के एपेक्स अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रहे थे। इसी मामले को लेकर वह मुगलसराय कोतवाली पहुंचे थे। आरोप है कि पोस्टमार्टम कराने की मांग को लेकर बातचीत के दौरान विवाद बढ़ा और पुलिसकर्मी उन्हें अंदर ले गए।

जांच के बाद स्थिति होगी स्पष्ट
घटना के बाद प्रसारित वीडियो ने पुलिस महकमे में हलचल बढ़ा दी है। तत्कालीन थाना प्रभारी को लाइनहाजिर किए जाने के बाद पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। हालांकि, पुलिस की ओर से मारपीट, जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल समेत लगाए गए अन्य आरोपों पर विस्तृत आधिकारिक पक्ष अभी सामने नहीं आया है। हालांक‍ि लाइन हाजि‍र कर प्रकरण की जांच से व‍र‍िष्‍ठ अध‍िकार‍ियों को अवगत कराने की बात कही जा रही है। 