पितृपक्ष मेला, दशहरा, दीपावली और छठ को लेकर रेलवे कर्मचारियों को डीआरएम ने किया सचेत

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन को लेकर मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना सख्त हैं। आगामी पितृपक्ष मेला, दशहरा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यात्री सुविधाओं, स्वच्छता और परिचालन व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्देशों की अनदेखी अथवा ड्यूटी में लापरवाही मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी क्रम में डीआरएम ने शुक्रवार को डीडीयू-सासाराम-आरा रेलखंड का विंडो निरीक्षण कर रेल अवसंरचना, यात्री सुविधाओं और संरक्षा व्यवस्था की हकीकत परखी।

विंडो निरीक्षण के दौरान उन्होंने रेलखंड की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इसके बाद गढ़नोखा, बिक्रमगंज और हसन बाजार हाल्ट पर उतरकर यात्री सुविधाओं, साफ-सफाई और परिचालन व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए उपलब्ध संसाधनों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यात्री सुविधा से जुड़ी व्यवस्थाओं में कमी नहीं होनी चाहिए। स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश, बैठने की व्यवस्था तथा परिचालन से जुड़े प्रत्येक पहलू की लगातार निगरानी की जाए। निरीक्षण के दौरान संबंधित शाखाओं के अधिकारी मौजूद रहे।