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पितृपक्ष मेला, दशहरा, दीपावली और छठ को लेकर रेलवे कर्मचारियों को डीआरएम ने किया सचेत

By Vivek Kumar Dubey Edited By: Abhishek sharma
Published: Fri, 18 Sep 2026 06:03 PM (IST)

मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना ने आगामी त्योहारों को देखते हुए यात्री सुविधाओं और सुरक्षित परिचालन के लिए अधिकारियों ...और पढ़ें

चंदौली: डीआरएम ने त्योहारों के लिए रेलवे सुरक्षा और यात्री सुविधाओं पर दिए सख्त निर्देश।

चंदौली: डीआरएम ने त्योहारों के लिए रेलवे सुरक्षा और यात्री सुविधाओं पर दिए सख्त निर्देश।

HighLights

  1. डीआरएम ने यात्री सुविधाओं और सुरक्षित परिचालन पर दिए सख्त निर्देश।

  2. डीडीयू-सासाराम-आरा रेलखंड का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

  3. आगामी पितृपक्ष, दशहरा, दीपावली, छठ पर्व के लिए सतर्कता बढ़ाने को कहा।

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन को लेकर मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना सख्त हैं। आगामी पितृपक्ष मेला, दशहरा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यात्री सुविधाओं, स्वच्छता और परिचालन व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्देशों की अनदेखी अथवा ड्यूटी में लापरवाही मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी क्रम में डीआरएम ने शुक्रवार को डीडीयू-सासाराम-आरा रेलखंड का विंडो निरीक्षण कर रेल अवसंरचना, यात्री सुविधाओं और संरक्षा व्यवस्था की हकीकत परखी।

विंडो निरीक्षण के दौरान उन्होंने रेलखंड की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इसके बाद गढ़नोखा, बिक्रमगंज और हसन बाजार हाल्ट पर उतरकर यात्री सुविधाओं, साफ-सफाई और परिचालन व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए उपलब्ध संसाधनों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यात्री सुविधा से जुड़ी व्यवस्थाओं में कमी नहीं होनी चाहिए। स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश, बैठने की व्यवस्था तथा परिचालन से जुड़े प्रत्येक पहलू की लगातार निगरानी की जाए। निरीक्षण के दौरान संबंधित शाखाओं के अधिकारी मौजूद रहे।

बिक्रमगंज में विकास कार्यों की परखी गति
बिक्रमगंज स्टेशन पर डीआरएम ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण की प्रगति की जानकारी ली और शेष कार्यों में आवश्यक गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के साथ यात्रियों को मिलने वाली सुविधाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करने तथा यात्रियों की आवाजाही को व्यवस्थित रखने पर भी जोर दिया।

गड़हनी में पॉइंट-क्रॉसिंग की जांच
गड़हनी स्टेशन पर डीआरएम ने ट्रैक पर पॉइंट एवं क्रॉसिंग व्यवस्था का गहन संरचनात्मक निरीक्षण किया। उन्होंने ट्रैक की ज्यामितीय स्थिति का अवलोकन किया। पॉइंट एवं क्रॉसिंग सिस्टम की कार्यप्रणाली तथा इससे जुड़े उपकरणों की स्थिति की जानकारी ली। संबंधित कर्मचारियों से संरक्षा व्यवस्था और उपकरणों के रखरखाव के बारे में भी जानकारी प्राप्त की।

त्योहारों में बढ़ेगी जिम्मेदारी
निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने कर्मचारियों से संरक्षा को लेकर संवाद किया और उनकी काउंसलिंग की। उन्होंने निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का हर स्थिति में पालन करने के निर्देश दिए। आगामी त्योहारों में यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए स्टेशनों, ट्रेनों और परिचालन व्यवस्था पर विशेष नजर रखने को कहा। पितृपक्ष मेला, दशहरा, दीपावली और छठ के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।