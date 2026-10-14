चंदौली मेडिकल कालेज के प्राचार्य डा. अमित सिंह विश्व के शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों में शामिल

जागरण संवाददाता, चंदौली। बाबा कीनाराम स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. डा. अमित सिंह ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय व एल्सेवियर के वैज्ञानिक आंकड़ों पर आधारित वर्ष 2026 की विश्व के शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में उनका नाम शामिल किया गया है।

इस उपलब्धि से चिकित्सा महाविद्यालय के साथ पूरे जनपद का गौरव बढ़ा है।

डा. सिंह को क्लिनिकल फार्माकोलाजी के तहत ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट उपक्षेत्र में स्थान मिला है। इस क्षेत्र में उनकी वैश्विक रैंकिंग 397 है, जबकि समग्र वैश्विक रैंकिंग 3,62,538 दर्ज की गई है। उनका एच-इंडेक्स 32 और एचएम-इंडेक्स 16 है।

यह सूची वैज्ञानिकों के शोध कार्यों, प्रकाशित शोधपत्रों, उनके उद्धरणों और वैज्ञानिक योगदान के प्रभाव के आधार पर तैयार की जाती है। इसमें विश्वभर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत शोधकर्ताओं के योगदान का मूल्यांकन किया जाता है। औषधियों की खोज और विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में डा. सिंह की उपलब्धि चिकित्सा अनुसंधान के लिहाज से विशेष महत्व रखती है।