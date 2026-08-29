चंदौली में माह भर से पानी में डूबे जलमग्न दलित बस्ती में उतरे डीएम, बोले-एक सप्ताह में जलभराव से दिलाएं निजात

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पालिका के वार्डों में एक माह से जलजमाव से जूझ रहे लोगों का आक्रोश शनिवार को सड़क पर फूट पड़ा। अलीनगर के वार्ड नंबर नौ स्थित दलित प्रजापति बस्ती में घुटने भर गंदे पानी के बीच सैकड़ों लोग जुटे। प्रदर्शनकारियों ने टैंकर में गंदा पानी भरकर विरोध जताया।

मामला बढ़ा तो जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग खुद मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पानी में उतरकर प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। जलनिकासी की बदहाल स्थिति देख जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन व नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद नगर पालिका के ईओ धर्मराज सिंह व चेयरमैन प्रतिनिधि शमशाद से जलभराव की स्थिति की जानकारी ली।उन्होंने तत्काल अतिरिक्त मोटर लगाकर पानी निकालने के निर्देश दिए। कहा कि पंपों की संख्या बढ़ाकर युद्धस्तर पर जलनिकासी कराई जाए। प्रशासन ने एक सप्ताह के भीतर जलजमाव से निजात दिलाने का आश्वासन दिया।



एक माह से घरों में घुसा पानी, रास्ता भी बंद

बरसात शुरू होने से पहले नालों की समुचित सफाई नहीं कराई गई। इससे नगर के कई नाले जाम हो गए। बारिश का पानी निकलने का रास्ता नहीं बचा। वार्ड नंबर नौ के अलावा 16, पांच व तीन की दलित बस्तियां भी लंबे समय से जलभराव की चपेट में हैं। वार्ड नौ की प्रजापति बस्ती में करीब एक माह से पानी जमा है। सैकड़ों घर प्रभावित हैं।

लोगों के सामने घर से बाहर निकलने तक का संकट खड़ा हो गया है। रोजमर्रा के आवागमन का रास्ता पानी में डूबा होने से बच्चों, बुजुर्गों व महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लगातार शिकायत के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। बरसात के पहले यदि नालों की सफाई करा दी जाती तो हालात इतने खराब नहीं होते। जलजमाव के कारण गंदगी, दुर्गंध व संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है।



बरसात बाद बनेगा नया नाला

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को तत्काल राहत के साथ स्थायी समाधान की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात खत्म होने के बाद पीडब्ल्यूडी के साथ समन्वय कर नए नाले का निर्माण कराया जाएगा। जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जिससे भविष्य में बस्तियों को इस तरह जलभराव का सामना न करना पड़े।