दिल्ली और हावड़ा रूट की बढ़ी सुरक्षा, जवानों की छुट्टियां रद की गईं

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली) । दिल्ली बम ब्लास्ट ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। अब स्टेशनों पर यात्रितों की सुरक्षा व्यवस्था रेलवे बोर्ड ने खुद संभाल ली है। दिल्ली व हावड़ा रूट अत्यधिक व्यस्ततम रूट में आता है। इस कारण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की सुरक्षा का नया खाका तैयार किया गया है।

जंक्शन की सुरक्षा को देखते हुए सभी जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। पीडीडीयू जंक्शन, प्लेटफार्म व ट्रेनों में आरपीएफ, आरपीएसएफ व जीआरपी को 12 घंटे की ड्यूटी करने का नया निर्देश प्राप्त हुआ है।

रेलवे बोर्ड के सहायक सुरक्षा आयुक्त ने इसकी कमान संभाल ली है। नए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बुधवार को जंक्शन पर जवानों की ब्रीफिंग भी गई है। जवानों को ब्रीफिंग में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं।

रेलवे प्रशासन के अनुसार लगेज, बॉडी स्कैनर व मेटल डिटेक्टर से साथ एक-एक घंटे के अंतराल पर तलाशी ली जाएगी। जंक्शन की सुरक्षा का पूरा प्रारूप तैयार कर जवानों को निर्देशित किया गया है।