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ब्रिटिशकाल की पहचान होगी खत्म, DDU रेल मंडल के 15 स्टेशनों का होगा कायाकल्प, यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

By Vivek Kumar Dubey Edited By: Sachin Sharma
Updated: Fri, 14 Aug 2026 05:48 PM (IST)

डीडीयू रेल मंडल ब्रिटिशकालीन पहचान से निकलकर 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आधुनिक स्वरूप ले रहा है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. डीडीयू रेल मंडल का आधुनिक भारत के लिए कायाकल्प।

  2. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 15 स्टेशनों का पुनर्विकास।

  3. यात्रियों को मिलेंगी बेहतर सुरक्षा और आधुनिक सुविधाएं।

जागरण संवाददाता, चंदौली। अंग्रेजों की हुकूमत और ब्रिटिशकालीन रेलवे व्यवस्था की पहचान अब इतिहास के पन्नों तक सिमटने जा रही है। रेलवे बोर्ड की अनुमति के बाद डीडीयू रेल मंडल में औपनिवेशिक दौर की पहचान से बाहर निकलकर आधुनिक भारत की तस्वीर गढ़ने की तैयारी है।

वर्ष 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के साथ स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं, बेहतर सुरक्षा व यात्री सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। मंडल में कुल 61 स्टेशन हैं। इनमें 43 गैर-उपनगरीय स्टेशन (एनएसजी) और 18 हॉल्ट शामिल हैं।

करीब 414 किलोमीटर रेल मार्ग वाला मंडल उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंड तक फैला है। ग्रैंड कार्ड के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में यह उत्तर भारत को पूर्वी भारत से जोड़ता है।

एनएसजी-2 में डीडीयू व गया

वर्गीकरण में पंडित दीनदयाल उपाध्याय व गया जंक्शन एनएसजी-2 श्रेणी में हैं। इस श्रेणी में वार्षिक आय 100 से 500 करोड़ रुपये व यात्री संख्या एक करोड़ से अधिक व दो करोड़ तक निर्धारित है। डीडीयू जंक्शन प्रमुख परिचालन केंद्र है, जबकि गया धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्टेशन है।

एनएसजी-3 से एनएसजी-6 तक डेहरी आन सोन, सासाराम व अनुग्रह नारायण रोड एनएसजी-3 में हैं। कुदरा, भभुआ रोड व जपला एनएसजी-4 श्रेणी में शामिल हैं। एनएसजी-5 में नबीनगर रोड, उंटारी रोड, रफीगंज, हैदरनगर, मोहम्मदगंज व गुरारू हैं। शेष 29 स्टेशन एनएसजी-6 में हैं। 18 हाल्ट में सात एचजी-2 और 11 एचजी-3 श्रेणी के हैं।

15 स्टेशनों का होगा कायाकल्प

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चंदौली मझवार, दुर्गावती, बिक्रमगंज, पीरो, भभुआ रोड, कुदरा, सासाराम, डेहरी आन सोन, अनुग्रह नारायण रोड, रफीगंज, गुरारू, हैदरनगर, मोहम्मदगंज, नबीनगर व जपला का पुनर्विकास हो रहा है। स्टेशन भवन, प्लेटफार्म, पार्किंग, सर्कुलेटिंग एरिया, शौचालय, फुट ओवरब्रिज, शेल्टर, पेयजल व बैठने की सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

डीडीयू व गया में 1.47 करोड़ यात्री

डीडीयू जंक्शन पर सालाना करीब 58.85 लाख तथा गया जंक्शन पर करीब 88.27 लाख यात्रियों का आवागमन होता है। दोनों स्टेशनों पर मिलाकर करीब 1.47 करोड़ यात्री पहुंचते हैं। गया जंक्शन का बड़े स्तर पर पुनर्विकास चल रहा है, जबकि डीडीयू जंक्शन के व्यापक विस्तार व पुनर्विकास के लिए प्राथमिक तकनीकी अध्ययन जारी है।

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ब्रिटिशकालीन छाप से आधुनिक भारत तक

रेलवे की योजनाओं का उद्देश्य केवल स्टेशन भवनों का कायाकल्प करना नहीं, बल्कि यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं वाला बेहतर परिवेश देना है। ब्रिटिशकालीन व्यवस्था की छाप से निकलकर स्टेशन अब भारतीय संस्कृति, स्थानीय पहचान व आधुनिक तकनीक के समन्वय से विकसित किए जाएंगे। इस बदलाव के साथ आने वाली पीढ़ियों को रेलवे स्टेशनों पर विकसित भारत की तस्वीर दिखाई देने की उम्मीद है।

डीडीयू मंडल में स्टेशनों का वर्गीकरण यात्रियों की संख्या व आय के आधार पर किया गया है। मंडल के 61 स्टेशनों में 43 एनएसजी व 18 हॉल्ट हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 15 स्टेशनों का पुनर्विकास हो रहा है। हमारा लक्ष्य यात्रियों को सुरक्षित, आधुनिक व सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना है।

                                                  उदय सिंह मीना, मंडल रेल प्रबंधक, डीडीयू रेल मंडल