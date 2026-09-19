राजभाषा सप्ताह में हिंदी के साथ उत्कृष्ट कार्य को मिला सम्मान, चंदौली में 33 रेलकर्मी पुरस्कृत

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। डीडीयू मंडल में राजभाषा सप्ताह का शुक्रवार देर शाम बाकले अधिकारी क्लब में गरिमापूर्ण समापन हुआ। राजभाषा विभाग की ओर से आयोजित समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त करने वाले 12 व हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 21 रेलकर्मियों समेत कुल 33 रेलकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना रहे।

पूर्व मध्य रेल महिला कल्याण संगठन की मंडल अध्यक्षा चित्रा सिंह सहित संगठन की सदस्याएं, शाखा अधिकारी और बड़ी संख्या में रेलकर्मी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना से हुआ। अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी सह अपर मंडल रेल प्रबंधक कुलदीप ने स्वागत संबोधन किया।राजभाषा सप्ताह का आयोजन 14 से 18 सितंबर तक किया गया। इस दौरान हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं और गतिविधियां आयोजित हुईं, जिसमें अधिकारियों व रेलकर्मियों ने उत्साह से भाग लिया।

डीआरएम उदय सिंह मीना ने कहा कि भारत में अनेक भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में चुना गया है। हिंदी देश को एक कड़ी में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय रेल भी देश के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ती है। दोनों ही देश को एक सूत्र में पिरोने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि डीडीयू मंडल ‘क’ क्षेत्र में आता है। यहां कार्यालयी कार्यों के साथ दैनिक बोलचाल में भी हिंदी का व्यापक प्रयोग होता है।अधिकारियों व रेलकर्मियों को कार्यालयी कार्यों में राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद डीआरएम ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले रेलकर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

राजभाषा सप्ताह के सफल आयोजन पर राजभाषा विभाग को 10 हजार रुपये का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया।समारोह का विशेष आकर्षण काव्य संध्या रही। इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी दिनेश चंद्र ने की। सहायक कार्मिक अधिकारी सुमित चटर्जी, रेलकर्मी विनोद कुमार, प्रिंस कुमार व नरेंद्र कुमार ने मौलिक रचनाएं प्रस्तुत कीं।