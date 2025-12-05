Language
    DDU जंक्शन-झाझा के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन का होगा निर्माण, रेलवे बोर्ड से मिली मंजूरी

    By Chandauli Photographer Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 02:30 PM (IST)

    रेलवे बोर्ड ने डीडीयू जंक्शन-झाझा के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से रेल यातायात सुगम होगा। नई रेल लाइनों के ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। रेल यात्रा सुगम हो साथ ही मालगाड़ी की आवाजाही भी सुगमतापूर्वक किया जा सके। इसके लिए पूर्व मध्य रेल की ओर से रेल आधारभूत संरचना में वृद्धि का कार्य किया जा रहा है।

    इसी क्रम में पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन से झाझा के मध्य तीसरी व चौथी लाइन का निर्माण किया जाएगा। इससे औद्योगिकीकरण में तेजी आएगी साथ ही पूर्व मध्य रेल का यह कदम विकसित बिहार के सपनों को भी साकार करेगा।

    इसी कड़ी में 17 हजार करोड़ रुपये की लागत से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन-झाझा के मध्य लगभग 400 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। तीसरी व चौथी रेल लाइन के निर्माण कार्य की प्रक्रिया अगले कुछ ही महीनों में चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ हो जाएगी।

    रेलवे बोर्ड की ओर से मिल रही स्वीकृति

    रेलवे बोर्ड की ओर से चरणबद्ध तरीके से इसकी स्वीकृति प्रदान की जा रही है। निर्माण कार्य सुगमतापूर्वक तेजी से पूरा करने के लिए इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन-दानापुर, दानापुर-फतुहा, फतुहा-बख्तियारपुर, बख्तियारपुर-पुनारख, पुनारख-किऊल व किऊल-झाझा जैसे छोटे-छोटे रेलखंडों में बांटा गया है।

    प्रथम चरण में लगभग 931 करोड़ रुपये की लागत से 6.6 हेक्टेयर भूमि बख्तियारपुर से फतुहा तक और लगभग 392 करोड़ रुपये की लागत से एक हेक्टेयर भूमि बख्तियारपुर से पुनारख तक अधिग्रहित की गई गई है।

    इसी तरह पुनारख से किऊल लगभग 2514 करोड़ व लगभग 903 करोड़ रुपये की किऊल-झाझा रेलखंड की स्वीकृति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।