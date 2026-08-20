जल्द नए लुक में दिखेगा DDU जंक्शन, यात्रियों को मिलेंगी हाईटेक सुविधाएं; अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर

जागरण संवाददाता, चंदौली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के सामने यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ प्रवेश-निकास व्यवस्था को विस्तार देने की तैयारी तेज हो गई है। जंक्शन पर अब तीन प्रवेश-निकास द्वार विकसित किए जाएंगे। जीटीआर ब्रिज के पास फोरलेन प्रवेश-निकास द्वार का निर्माण कराया जा रहा है। इसके सामने से भी अतिक्रमण हटाया जाएगा। साथ ही जंक्शन के प्रथम व द्वितीय प्रवेश द्वार को चौड़ा किया जाएगा।

इसके लिए रास्ते में बाधा बन रहे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक बार फिर अभियान चलाने की तैयारी है। जंक्शन के सामने लंबे समय से सड़क की पटरियों व सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण की समस्या बनी हुई है। पूर्व में कार्रवाई के बाद कई स्थानों पर दोबारा कब्जे कर लिए गए। कुछ जगहों पर बेधड़क अवैध निर्माण भी कराया जा रहा है। इससे जंक्शन आने-जाने वाले यात्रियों के साथ वाहनों को भी परेशानी होती है।

अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर अब निर्माणाधीन फोरलेन प्रवेश-निकास द्वार के सामने से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। लोक निर्माण विभाग की ओर से कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद संबंधित अतिक्रमणकारियों को दोबारा नोटिस दिए जाएंगे। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

खास बात यह है कि पूर्व में अतिक्रमण हटाए जाने के बाद दोबारा कब्जा करने वालों को भी कार्रवाई के दायरे में रखा गया है। सड़क निर्माण में बाधा बनने वाले किसी भी अतिक्रमण को हटाया जाएगा। जंक्शन की बढ़ती यात्री संख्या को देखते हुए प्रवेश-निकास व्यवस्था को सुगम बनाने पर जोर दिया जा रहा है। जीटीआर ब्रिज के पास फोरलेन द्वार बनने से वाहनों के आवागमन को बेहतर रास्ता मिलेगा।

वहीं प्रथम व द्वितीय प्रवेश द्वार चौड़े होने से यात्रियों की आवाजाही आसान होगी। इन कार्यों में अतिक्रमण बड़ी बाधा बन रहा है। जंक्शन के आसपास अवैध निर्माण व अतिक्रमण पर लगातार नजर रखी जा रही है। स्थानीय स्तर पर कार्रवाई की तैयारी के साथ उच्चाधिकारियों को भी स्थिति से अवगत कराया गया है।