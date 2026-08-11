चंदौली में म्यूल खातों के माध्यम से 16 राज्यों में साइबर ठगी का फैलाया नेटवर्क, बिहार के मास्टरमाइंड की तलाश, दो आरोपी गिरफ्तार
चंदौली पुलिस और साइबर सेल ने म्यूल खातों के जरिए 16 राज्यों में फैले साइबर ठगी गिरोह के दो सदस्यों नीतीश कुमार और अमन शर्मा को गिरफ्तार किया है। गिरोह ...और पढ़ें
HighLights
चंदौली पुलिस ने म्यूल खातों से साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया।
गिरोह ने 16 राज्यों में फैलाया था ठगी का बड़ा नेटवर्क।
दो आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड सोनू सिंह की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, चंदौली। म्यूल खातों के माध्यम से साइबर ठगी की रकम का लेन-देन करने वाले गिरोह के दो आरोपितों को अलीनगर पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने डीआरएम कार्यालय पीडीडीयू नगर के पास से गिरफ्तार किया। जांच में इनके खातों से 16 राज्यों में साइबर ठगी का नेटवर्क फैलाकर रकम के लेन-देन का पता चला है।
पुलिस के अनुसार, गिरोह के एक सौ से अधिक म्यूल खातों का उपयोग ठगी की रकम मंगाने में किया गया। गिरोह के मास्टरमाइंड बिहार निवासी सोनू सिंह की तलाश की जा रही। पकड़े गए आरोपित नीतीश कुमार ग्राम मीर चक, थाना वारिस अलीगंज, जनपद नवादा ( बिहार) व अमन शर्मा सकलडीहा कोट, थाना सकलडीहा का निवासी है।
पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने बताया कि नीतीश के पास से दो स्मार्ट मोबाइल फोन, आठ बैंक खाता विवरण, 400 रुपये व कूटरचित आधार कार्ड बरामद हुआ। अमन के पास से रेडमी मोबाइल, पांच पासबुक, बैंक आफ महाराष्ट्र की चेकबुक, छह डेबिट कार्ड, छह सिमकार्ड, 250 रुपये व कूटरचित आधार कार्ड मिला।
कूटरचित आधार कार्ड में फोटो आरोपितों की लगी थी, जबकि नाम व पता दूसरे व्यक्तियों का दर्ज था। नीतीश के दस्तावेजों में इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया और बैंक आफ बड़ौदा के खातों का विवरण मिला। एनसीआरपी पोर्टल से मिलान में इनसे 3,97,477 रुपये के साइबर फ्राड का विवरण मिला। वहीं, अमन से मिले उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, इंडियन बैंक और बैंक आफ महाराष्ट्र के खातों से 3,23,248 रुपये के साइबर फ्राड का विवरण सामने आया।
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दोनों से जुड़े खातों में कुल 6,20,725 रुपये की ठगी का विवरण मिला। बताया कि गिरोह ओडिशा, तमिलनाडु, बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, चंडीगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत 16 राज्यों में लोन, डिलीवरी, फ्रेंचाइजी, यूपीआइ, पार्ट-टाइम नौकरी व निवेश के नाम पर ठगी करता था।
गाजीपुर में भी इस तरह की घटना को आरोपितों ने अंजाम दिया है। पूछताछ में पता चला कि अमन खाते, पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड व सिम एकत्र करता था, जबकि नीतीश इन्हें बिहार निवासी सोनू सिंह तक पहुंचाता था। पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है।