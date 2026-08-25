चंदौली के औद्योगिक विकास को लगेंगे नए पंख, टोक्यो में जापानी प्रतिनिधियों के साथ हुआ मंथन

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। भारत-जापान के बीच व्यापारिक रिश्तों को नई दिशा देने के लिए टोक्यो में चल रही उच्चस्तरीय बैठकों में चंदौली की औद्योगिक संभावनाओं ने भी दस्तक दी है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में जापान पहुंचे भारतीय बिजनेस डेलिगेशन में शामिल चंदौली के युवा उद्यमी नंदलाल अग्रवाल ने जिले में जापानी औद्योगिक पार्क स्थापित करने की संभावनाओं पर चर्चा की।

पीयूष गोयल ने कहा कि चंदौली के विकास के लिए उपयुक्त प्रस्ताव आने पर सरकार हरसंभव सहयोग करेगी। जापानी कंपनियों के लिए अनुकूल स्थान की पहचान होने पर जिले में औद्योगिक पार्क स्थापित करने की संभावना पर विचार किया जा सकता है। 24 से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर गए नंदलाल अग्रवाल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ जापान सरकार के अधिकारियों तथा प्रमुख जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों में शामिल हो रहे हैं।

इन बैठकों में भारत-जापान व्यापार, निवेश, अत्याधुनिक तकनीक, रोजगार और औद्योगिक सहयोग की संभावनाओं पर मंथन हो रहा है। जापान की तकनीकी क्षमता को भारत की युवा कार्यशक्ति से जोड़कर दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

जापान दौरे में अभी कई और बैठकें प्रस्तावित हैं। प्रारंभिक चर्चाओं से चंदौली के लिए औद्योगिक निवेश, जापानी तकनीक, रोजगार और कौशल विकास की संभावनाओं का नया रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है।

तीन लाख कुशल श्रमिकों की जरूरत जापान में आने वाले समय में उद्योगों और व्यवसायों के लिए करीब तीन लाख कुशल एवं प्रशिक्षित श्रमिकों की आवश्यकता का संकेत मिला है। ऐसे में चंदौली समेत पूरे पूर्वांचल के तकनीकी व इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाले युवाओं के लिए जापान में रोजगार के नए रास्ते खुल सकते हैं। नंदलाल अग्रवाल के अनुसार जापान की अत्याधुनिक तकनीक और भारत की युवा मानवशक्ति का मेल दोनों देशों के लिए बड़ा अवसर है।



भारत में उत्पादन, जापान को बाजार का लाभ बैठकों में जापानी कंपनियों को अपनी कोर औद्योगिक एवं विनिर्माण गतिविधियां भारत में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। भारत में उत्पादन करने से जापानी कंपनियों को प्रतिस्पर्धी लागत के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के तहत मिलने वाले बाजार लाभ का फायदा मिल सकता है।

भारत के निर्यात का करीब दो-तिहाई हिस्सा विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों के तहत प्राथमिकता वाले शुल्क का लाभ प्राप्त करता है। ऐसे में जापानी तकनीक से भारत में उत्पादन कर वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाना कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है।

11 जापानी औद्योगिक पार्क पहले से स्थापित पीयूष गोयल ने बताया कि भारत में 11 जापानी औद्योगिक पार्क पहले से स्थापित हैं। इनमें जापानी कंपनियों के संचालन के लिए जरूरी सुविधाएं व औद्योगिक इकोसिस्टम उपलब्ध हैं। भविष्य में ऐसे और पार्क विकसित किए जा सकते हैं। चंदौली की रणनीतिक स्थिति तथा वाराणसी से निकटता को देखते हुए उपयुक्त प्रस्ताव तैयार होने पर जिले में जापानी औद्योगिक पार्क की संभावना तलाशना महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।



तकनीक सुरक्षा से निवेशकों का भरोसा नंदलाल अग्रवाल ने जापानी पक्ष के समक्ष भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों की मजबूत व्यवस्था का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि तकनीक एवं बौद्धिक संपदा के स्वामित्व की सुरक्षा जापानी कंपनियों के लिए भारत में निवेश और तकनीक विस्तार का भरोसेमंद आधार तैयार करती है। इससे जापानी कंपनियों के लिए भारत में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने का वातावरण और मजबूत होगा।