चंदौली में जनगणना को लेकर शिक्षकों की ट्रेनिंग शुरू, 29 अक्टूबर से लगेगा दूसरा बैच

जागरण संवाददाता, चंदौली। आगामी जनगणना के दूसरे चरण की तैयारियां तेज हो गई हैं। नौगढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज में सोमवार को शिक्षकों के प्रशिक्षण का पहला बैच शुरू हुआ। सुबह 10 बजे से शुरू हुए प्रशिक्षण में जनगणना की प्रक्रिया, फॉर्म भरने और मोबाइल एप के जरिए रिपोर्टिंग की विस्तृत जानकारी दी गई।

इस प्रशिक्षण में कुल 135 शिक्षकों को दो बैच में प्रशिक्षित किया जाएगा। पहले बैच के बाद दूसरा बैच बृहस्पतिवार 29 अक्टूबर से शुरू होगा। प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए तहसीलदार राहुल सिंह ने कहा कि जनगणना देश का सबसे महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरा कार्य है।