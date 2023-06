Chandauli News: धड़ल्ले से चल रहा मिट्टी खनन का गोरखधंधा, CM आदेश का भी नहीं है असर; अधिकारियों ने मूंदी आंखें

Chandauli News जब ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को 112 नंबर पर दी जाती है तब पुलिस आती और चली जाती है। इसके बाद फिर खनन चालू हो जाता है। अवैध खनन बरसात के दिनों में बड़ी घटना बन जाती है। अवैध तरीके से मिट्टी निकालने के बाद उक्त जगह तालाब की तरह बड़े गड्ढे बन जाते हैं। बारिश होने पर गड्ढा पानी से लबालब भर जाता है।

Chandauli: धड़ल्ले से चल रहा मिट्टी खनन का गोरखधंधा, CM आदेश का भी नहीं है असर; अधिकारियों ने मूंदी आंखें

Your browser does not support the audio element.

चंदौली, संवाद सूत्र। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद पड़ाव क्षेत्र में मिट्टी खनन का गोरखधंधा धड़ल्ले से चल रहा है। इसका उदाहरण अलीनगर व मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के कई गांवों में देखने को मिल रहा है। प्रदेश की योगी सरकार से लोगों को उम्मीदें है कि क्षेत्र में जल्द अवैध कारोबार पर लगाम लगेगा। खनन माफिया पर पुलिस नकेल कसेगी, लेकिन इन दिनों लोगों के उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अवैध कारोबार रुकने के बजाय बढ़ने लगा। खनन माफिया प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर धड़ल्ले से मिट्टी खनन कर राजस्व को लाखों का क्षति पहुंचाने में लगे हैं। क्षेत्र के कटेसर, बहादुरपुर, पुरैनी, हृदयपुर, खजूरगांव, चांदीतारा, कुंडा, डांडी, नींबूपूर, मन्नापुर, परोरवा, व्यासपुर, कमलापुर, गोरैया, भुजहुवां, साहुपूरी, फत्तेपुर, बगही आदि गांवों में अवैध खनन का कार्य तेजी से चल रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस गोरखधंधे में पुलिस प्रशासन सहभागी बने हुए हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति अपने निजी कार्य या मकान बनाने के लिए अपने खेत से मिट्टी निकाल रहा है तो पुलिस सख्त कदम उठा रही है, लेकिन खनन कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस के पसीने छूट जाते हैं। जब ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को 112 नंबर पर दी जाती है, तब पुलिस आती और चली जाती है। इसके बाद फिर खनन चालू हो जाता है। अवैध खनन बरसात के दिनों में बड़ी घटना का कारण बन सकता है। अवैध तरीके से मिट्टी निकालने के बाद उक्त जगह तालाब की तरह बड़े गड्ढे बन जाते हैं। बारिश होने पर गड्ढा पानी से लबालब भर जाता है जिससे घटना होने का भय बना रहता है। किसी दिन भी यह अवैध खनन बड़ी घटना का सबब बन सकता है। पिछले दिनों मिट्टी खनन में लगी एक जेसीबी को सीज किया गया था। टीम गठित की गई है। अवैध खनन कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। (विराग पांडेय, तहसीलदार)

Edited By: Narender Sanwariya