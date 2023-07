राजदरी-देवदरी जलप्रपात से दो लग्जरी कार पर सवार कुछ सैलानी लौट रहे थे। चकिया से आगे पीडीडीयू नगर मार्ग पर बढ़ते ही रिमझिम बारिश शुरू हो गई। सुहाने मौसम का आनंद लेने के लिए कार में सवार सैलानी जान जोखिम में डालते हुए कार की खिड़कियों से आधा शरीर बाहर निकाल कर स्टंट (करतब) करने लगे। कुछ लोगों ने इनका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर द‍िया।

चकिया-पीडीडीयू नगर मार्ग के अमरा उत्तरी गांव के पास कार की खिड़की से स्टंट करता सैलानी।- जागरण।

चकिया (चंदौली), संवाद सूत्र। कार की खिड़की से स्टंट कर सुहाने मौसम का सुहाना सफर करना सैलानियों को महंगा पड़ गया। जान जोखिम में डालकर यात्रा करने का वीडियो वायरल होते ही कोतवाली पुलिस सक्रिय हो गई। शुक्रवार की देर शाम यातायात नियमों को दरकिनार कर यात्रा कराने वाले दो कार माल‍िकों पर पुलिस ने 12-12 हजार रुपये का चालान किया है। जान जोखि‍म में डालकर क‍िया स्‍टंट राजदरी-देवदरी जलप्रपात से दो लग्जरी कार पर सवार कुछ सैलानी शाम को लौट रहे थे। चकिया से आगे पीडीडीयू नगर मार्ग पर बढ़ते ही रिमझिम बारिश शुरू हो गई। सुहाने मौसम का आनंद लेने के लिए कार में सवार सैलानी जान जोखिम में डालते हुए कार की खिड़कियों से आधा शरीर बाहर निकाल कर स्टंट (करतब) करने लगे। कुछ लोगों ने इनका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया। वीडियो देख कोतवाली पुलिस के कान खड़े हो गए। पुल‍िस ने काटा वाहनों का चालान प्रभारी निरीक्षक मिथिलेश तिवारी ने दोनों लग्जरी कार के वाहन नंबर के आधार पर स्वामियों का नाम व पता संज्ञान में लिया। इन वाहनों का चालान काट दिया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि कार दिल्ली निवासी फैजल और वाराणसी के बेनियाबाग निवासी इरफान अहमद की है। उन्होंने सैलानियों, पर्यटकों सहित वाहन चालकों को आगाह किया कि सुरक्षित यात्रा यात्रियों को कराएं। यातायात नियम की अनदेखी करने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

Edited By: Vinay Saxena