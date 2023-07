एएसपी ने कहा कि उड़ीसा प्रांत से अंतरराज्यीय गिरोह की ओर से यूपी में गांजा तस्करी की सूचना प्राप्त हो रही थी। सैयदराजा पुलिस मंगलवार की रात वाहनों की जांच कर रही थी। जानकारी मिली कि उड़ीसा प्रांत से कुछ गांजा तस्कर गांजा लेकर प्रयागराज जा रहे हैं। चेकिंग के दौरान बिहार की तरफ से आ रही टाटा टिगोर कार की जांच की गई तो गांजा बरामद हुआ।

पुलिस लाइन सभागार में तस्करों के बाबत जानकारी देते पुलिस अधिकारी। जागरण।

Your browser does not support the audio element.

चंदौली, जागरण संवाददाता। सैयदराजा थाना की पुलिस ने मंगलवार की रात नौबतपुर पुलिस बूथ के पास से बिहार की ओर से गांजा लेकर आ रहे तीन अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 46.250 किलो ग्राम गांजा बरामद किया गया। बुधवार को पुलिस लाइन सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन सुखराम भारती ने मीडिया को जानकारी दी। कार से बरामद हुआ 46.250 किलो ग्राम गांजा एएसपी ने कहा कि काफी दिनों से उड़ीसा प्रांत से अंतरराज्यीय गिरोह की ओर से उत्तर प्रदेश में गांजा तस्करी की सूचना प्राप्त हो रही थी। सैयदराजा पुलिस मंगलवार की रात वाहनों की जांच कर रही थी। जानकारी मिली कि उड़ीसा प्रांत से कुछ गांजा तस्कर गांजा लेकर प्रयागराज जा रहे हैं। चेकिंग के दौरान बिहार की तरफ से आ रही टाटा टिगोर कार को जांच के लिए रोकने का प्रयास किया गया तो कार सवार व्यक्ति पुलिस को देख कार सहित भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। कार की जांच की गई तो 46.250 किलो ग्राम गांजा बरामद हुआ। आकाश और विक्की म‍िलकर करते हैं गांजा तस्करी पकड़े गए तस्कर अनुज वाजपेयी, हर्षवर्धन नगर, बरगद घाट, मीरापुर थाना अंतर्गत सुईया जनपद प्रयागराज, अमन सिंह ग्राम रीढीरायपुर रोड पट्टी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ व अनुरोध श्रीवास्तव शांतीपुरम फाफामऊ थाना फाफामऊ जनपद प्रयागराज के निवासी हैं। आरोपियों से पूछताछ में अमन सिंह ने बताया कि आकाश सिंह निवासी ढकवा जनपद प्रतापगढ़ और वहीं के विक्की शर्मा हैं। आकाश सिंह व विक्की सिंह दोनों मिलकर गांजा तस्करी का काम करते हैं। यह माल भी उन्हीं का है। दोनों के साथ आकाश भी संभलपुर उड़ीसा गया था। पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज क‍िया है। पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह, अशोक मिश्रा, आलोक कुमार आदि शामिल थे।

Edited By: Vinay Saxena