Chandauli News: अधिग्रहित भवन को ध्वस्त करने पहुंची टीम को ग्रामीणों ने रोका, किया हंगामा

जागरण संवाददाता, ताराजीवनपुर (चंदौली)। भारतमाला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण को लेकर गुरुवार को रेवसा गांव में हंगामा खड़ा हो गया। अधिग्रहित भूमि पर स्थित भवनों को ध्वस्त कराने पहुंचे उप जिलाधिकारी अनुपम मिश्रा को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने कार्रवाई को राेकते हुए एक दिन का समय मांगा। इस दौरान दिनेश यादव के मकान के ध्वस्त करते ही ग्रामीण धरना पर बैठ गए और हंगामा करने लगे। जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते समय दो को पुलिस हिरासत में लेकर थाने ले गई। रात होते ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज हो गई।

ग्रामीणों का आरोप था कि पिछले चार महीनों से आंदोलन जारी है, इसके बावजूद अब तक कोई सक्षम अधिकारी गांव में आकर उनकी बात नहीं सुन सका। ग्रामीणों ने कहा कि मुआवजा वितरण और पुनर्वास नीति पर पारदर्शी तरीके से चर्चा किए बिना ज़मीन व मकान खाली नहीं करेंगे।