    Chandauli News: पीडीडीयू जंक्शन पर 60 लाख रुपयों की नकदी के साथ पकड़ा गया बिहार के रोहतक का युवक

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 05:37 PM (IST)

    Chandauli Crime News: रुपयों की गिनती करने के बाद युवक को नकदी के साथ वाराणसी से आई आयकर विभाग की टीम के हवाले कर दिया गया है। संभावना जताई जा रही है कि बरामद रुपये बिहार चुनाव या हवाले के बताए जा रहे हैं।

    आयुष राज को रेलवे बोर्ड आरपीएफ की स्पेशल चेकिंग टीम ने हिरासत में लिया 

    जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली) : पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के फुट ओवरब्रिज से गुरुवार को 60 लाख रुपयों के साथ बिहार के रोहतक, गोपी बीघा, जमुहार के आयुष राज को रेलवे बोर्ड आरपीएफ की स्पेशल चेकिंग टीम ने हिरासत में लिया है। आयुष नकदी की खेप बिहार के सासाराम पहुंचने की फिराक में था।

    आयुष राज वाराणसी कैंट स्टेशन के पास से ऑटो पकड़ कर जंक्शन पहुंचा था। तभी संदिग्ध हालत में उसे फुट ओवरब्रिज के पास ही पिटठू बैग के साथ हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल रुपयों की गिनती करने के बाद युवक को नकदी के साथ वाराणसी से आई आयकर विभाग की टीम के हवाले कर दिया गया है। संभावना जताई जा रही है कि बरामद रुपये बिहार चुनाव या हवाले के बताए जा रहे हैं।

    आरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट प्रमोद दीप तिवारी के साथ अजय भारद्वाज व पीडीडीयू पोस्ट इंस्पेक्टर प्रदीप रावत की टीम जंक्शन एरिया में विशेष चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी दोपहर करीब 12 बजे आरपीएफ, जीआरपी, सीआईबी व सीपीडीएस कक संयुक्त टीम चेकिंग कर रही थी। तभी फुट ओवरब्रिज के पास से संदिग्ध आयुष राज को पिट्ठू बैग के साथ हिरासत में लिया गया।

    पूछताछ करने पर आयुष राज ने बताया वह बिहार के गोपी बीघा, थाना डेहरी, जिला रोहतास का निवासी है। उसके पास से पिट्ठू बैग में 60 लाख की नकदी बरामद हुई है। बरामद नकदी में पांच सौ के 12000 नोट हैं। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि वह कैश को वाराणसी से सासाराम बिहार लेकर जा रहा है। कैश के संबंध में पूछने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया एवं न ही मौके पर कोई वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।

    इसके बाद आरपीएफ ने आयकर विभाग वाराणसी को दिया। आयकर विभाग के निरीक्षक रंजीत कुमार के साथ अन्य स्टाप आये। इसके अलावा टीम में जीआरपी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह, सीआईबी निरीक्षक अर्जुन कुमार यादव व उप निरीक्षक अश्वनी कुमार, सुनील कुमार, पवनेश कुमार सिंह व अजय पाल उपस्थित रहे।