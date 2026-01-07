यूपी के इस जिले में जल्द शुरू होगा इंडो-इजरायल एक्सीलेंस सेंटर, तैयार किए जाएंगे रोग मुक्त हाइब्रिड पौधे

जागरण संवाददाता, चंदौली। भारत और इजरायल के सहयोग से जिले में इंडो-इजरायल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल लगभग बनकर तैयार हो गया है। उद्यान विभाग के अनुसार अगले सप्ताह इसे 15 जनवरी के बाद शुरू करा दिया जाएगा। प्रसाशनिक सहित अन्य भवन बनकर तैयार हो गए हैं। चारदीवारी के निर्माण का काम चल रहा है। धानापुर विकास खंड के माधोपुर गांव में लगभग 10 हेक्टेयर में 6.66 करोड़ रुपये की लागत से सेंटर का निर्माण कार्य तीन वर्ष पूर्व आरंभ हुआ।

इस सेंटर में इजरायल की आधुनिक कृषि तकनीकों (जैसे संरक्षित खेती, ड्रिप सिंचाई) का उपयोग कर सब्जियों और फलों के उन्नत पौध तैयार किए जाएंगे। साथ ही किसानों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। यहां हाईटेक ग्रीनहाउस में टमाटर, मिर्च, बैंगन, खीरा और विदेशी सब्जियों के बीज डाले जाएंगे।

साथ ही लघु सिंचाई और अन्य तकनीकों का प्रदर्शन भी होगा। इससे चंदौली और पूर्वांचल के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले रोग-मुक्त पौधे मिलेंगे। इससे सब्जी उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही यह निर्यात का केंद्र भी होगा।