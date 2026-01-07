Language
    यूपी के इस जिले में जल्द शुरू होगा इंडो-इजरायल एक्सीलेंस सेंटर, तैयार किए जाएंगे रोग मुक्त हाइब्रिड पौधे

    By Uday Nath Shukla Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 11:42 AM (IST)

    चंदौली में भारत-इजरायल सहयोग से बना सब्जी उत्कृष्टता केंद्र 15 जनवरी के बाद शुरू होगा। 6.66 करोड़ की लागत से 10 हेक्टेयर में बने इस केंद्र में इजरायली ...और पढ़ें

    धानापुर विकास खंड के माधोपुर में बनकर तैयार इंडो-इजरायल नर्सरी का प्रशासनिक भवन।

    जागरण संवाददाता, चंदौली। भारत और इजरायल के सहयोग से जिले में इंडो-इजरायल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल लगभग बनकर तैयार हो गया है। उद्यान विभाग के अनुसार अगले सप्ताह इसे 15 जनवरी के बाद शुरू करा दिया जाएगा।

    प्रसाशनिक सहित अन्य भवन बनकर तैयार हो गए हैं। चारदीवारी के निर्माण का काम चल रहा है। धानापुर विकास खंड के माधोपुर गांव में लगभग 10 हेक्टेयर में 6.66 करोड़ रुपये की लागत से सेंटर का निर्माण कार्य तीन वर्ष पूर्व आरंभ हुआ।

    इस सेंटर में इजरायल की आधुनिक कृषि तकनीकों (जैसे संरक्षित खेती, ड्रिप सिंचाई) का उपयोग कर सब्जियों और फलों के उन्नत पौध तैयार किए जाएंगे। साथ ही किसानों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। यहां हाईटेक ग्रीनहाउस में टमाटर, मिर्च, बैंगन, खीरा और विदेशी सब्जियों के बीज डाले जाएंगे।

    साथ ही लघु सिंचाई और अन्य तकनीकों का प्रदर्शन भी होगा। इससे चंदौली और पूर्वांचल के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले रोग-मुक्त पौधे मिलेंगे। इससे सब्जी उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही यह निर्यात का केंद्र भी होगा।

    दो मंजिला प्रशासनिक भवन का काम पूरा कर लिया गया है। इस रबी सीजन में यहां से सब्जियों के पौधे किसानों को मिलने लगेंगे। इसमें किसानों के लिए प्रशिक्षण भवन, ठहरने के लिए अतिथि गृह समेत सुविधाएं विकसित की गई हैं।

    एक्सीलेंस सेंटर में रोग मुक्त संकर प्रजाति की सब्जियों के दस लाख से अधिक पौध तैयार किए जाएंगे। अत्याधुनिक तकनीकी के जरिए कई प्रकार से सब्जियों के बीज भी तैयार कर सस्ते कीमत पर किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा।


    प्रशासनिक भवन के निर्माण का काम पूरा हो गया है। अगले सप्ताह इसे शुरू कराया जाएगा। जल्द ही सेंटर से किसानों को उन्नत प्रजाति के पौधें और किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

                                                                                 डॉ. शैलेंद्र देव दुबे, जिला उद्यान अधिकारी