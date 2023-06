Chandauli News: बकरीद पर सेवई बनाते समय फटा गैस सिलेंडर, आठ झुलसे, दो की हालत गंभीर

सोनवार गांव में नमाज के बाद इबादत अली की 27 वर्षीय पत्नी नजमा ने सेवई बनाने के लिए गैस चालू कर दी और सेवई बनाने लगी। अचानक घर में रखा सिलेंडर फट गया और कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। नजमा चीखने चिल्लाने लगी। एंबुलेंस से झुलसे लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। दो की हालत गंभीर बनी हुई है।

नौगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आग से झुलसे बच्चों को किया जा रहा उपचार। जागरण।

नौगढ़ (चंदौली), संवाद सूत्र। नौगढ़ के सोनवार गांव में बकरीद पर्व पर सेवई बनाते समय गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। इसमें आठ लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सिलेंडर फटने से मकान का एक भाग पूरी तरह ध्वस्त हो गया। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। परिजनों ने आनन-फानन में 108 एंबुलेंस से झुलसे लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर दो की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। सेवई बनाते समय फटा स‍िलेंडर सोनवार गांव में नमाज के बाद इबादत अली की 27 वर्षीय पत्नी नजमा ने सेवई बनाने के लिए गैस चालू कर दी और सेवई बनाने लगी। अचानक घर में रखा सिलेंडर फट गया और कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। नजमा चीखने चिल्लाने लगी। चीख-पुकार सुनकर घर में बैठे टीवी देख रहे शराफत अली की 11 वर्षीय बेटी रजिया बानो, सात वर्षीय बेटा अमीर अहमद व आठ वर्षीय समीर, मुबारक अली की नौ वर्षीय बेटी साफिया, इबादत अली का पांच वर्षीय बेटा असजद रजा, चार वर्षीय अहमद रजा व चार वर्षीय बेटी अल अशर्फी घर में पहुंच गए और आग की चपेट में मासूम भी आ गए। दो की हालत गंभीर वहीं, नजमा भी आग की चपेट में आ गई। मासूम बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े और पानी, मिट्टी, बोरा व बिस्तर से किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आठ लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। परिवारजनों ने आनन-फानन में 108 को फोन किया। एंबुलेंस से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सक अजीत सिंह ने घायल बच्चों का इलाज किया, लेकिन नजमा और समीर 50 फीसदी से अधिक जलने के कारण उनकी हालत गंभीर होने लगी तो चिकित्सकों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।

