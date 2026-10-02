जागरण संवाददाता, धानापुर (चंदौली)। धानापुर थाने पर तैनात आरक्षी चंदन सिंह के निलंबन के मामले में क्षेत्राधिकारी कृष्ण मुरारी शर्मा को जांच सौंपी गई है। पुलिस के अनुसार अनुशासनहीनता किए जाने पर कार्रवाई की गई है। आरक्षी चंदन सिंह की पत्नी का उपचार वाराणसी स्थित सर सुंदरलाल चिकित्सालय में चल रहा है।

पत्नी को चिकित्सक को दिखाने के लिए उन्होंने अवकाश का अनुरोध किया था। पुलिस की ओर से बताया गया कि भदाहू चौकी पर तैनात तीन पुलिसकर्मी पहले से अवकाश अथवा स्थानांतरण पर हैं। ऐसे में आरक्षी को तत्काल अवकाश नहीं लेने के लिए कहा गया था। पुलिस के मुताबिक, इसी दौरान आरक्षी द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने और अनुशासनहीनता की रिपोर्ट थाना स्तर से भेजी गई।