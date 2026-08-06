चंदौली राजकीय महाविद्यालय में बनेगा विज्ञान संकाय भवन, 9.60 करोड़ की लागत से होगा निर्माण

जागरण संवाददाता, चकिया (चंदौली)। सावित्रीबाई फुले राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान वर्ग की पढ़ाई का सपना अब साकार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद महाविद्यालय में नौ करोड़ 60 लाख रुपये की लागत से विज्ञान संकाय भवन का निर्माण कराया जाएगा। भवन का भूमि पूजन 10 अगस्त को महाविद्यालय परिसर में होगा।

मुख्य अतिथि के रूप में नोएडा के विधायक पंकज सिंह शामिल होंगे। महाविद्यालय में लंबे समय से बीएससी की पढ़ाई शुरू कराने की मांग उठ रही थी। चकिया विधायक कैलाश आचार्य ने मुख्यमंत्री से लगातार इसकी पैरवी की। इसके बाद विज्ञान संकाय भवन निर्माण को मंजूरी मिली।