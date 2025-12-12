Language
    Chandauli: गांवों के विकास को मिलेगी रफ्तार, जिले की 734 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए मिले 36.64 करोड़

    By Uday Nath Shukla Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 10:04 AM (IST)

    जिले की 734 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए 36.64 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 15वें वित्त आयोग से ग्राम पंचायतों को बजट जारी हो गया है। इस ...और पढ़ें

    Hero Image

    धानापुर ब्लॉक के प्रहलादपुर गांव की गली में चल रहा सीसी रोड का कार्य। फाइल फोटो। 

    जागरण संवाददाता, चंदौली। जिले की ग्राम पंचायतों में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट को पूर्ण कराने के साथ ही नए विकास कार्यों के लिए 36.64 करोड़ रुपये अवमुक्त किया गया है। बजट मिलने से गांवों में विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी।

    पंचायतीराज विभाग ने गांवों में होने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार कर ली है। इसके साथ ही अधिकारियों की ओर से भी इस बजट को खर्च करने की मॉनिटरिंग की जाएगी।

    जनपद के नौ विकास खंडों में 734 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 1,460 राजस्व गांव हैं। इनमें कई गांव ऐसे हैं, जहां सड़कें बदहाल हैं तो जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए बजट जारी होने का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था।

    15वें वित्त आयोग से ग्राम पंचायतों को बजट जारी हो गया है। राशि पंचायतों के बैंक खाते में भेजी गई है। इस धनराशि से नाली, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, स्ट्रीट लाइटें, पंचायत भवन की मरम्मत, फिल्टर चैंबर, मिट्टी भरान आदि कार्य कराए जाएंगे।

    इसके साथ ही गांवों में विकास कार्यों में गति आएगी। 15वें वित्त का टाइड फंड पेयजल, वर्षा जल संचयन के कार्यों पर खर्च होगा।

    प्रधान, केयरटेकर, पंचायत सहायकों को मिलेगा मानदेय

    इसी धनराशि से स्वच्छ भारत मिशन के तहत विभिन्न कार्य होंगे। इसमें सफाई के बेहतर प्रबंध किए जाएंगे। कूड़ा निस्तारण के लिए घर-घर से कूड़ा कलेक्शन के लिए ई-रिक्शा भी खरीदे जाएंगे।

    इसके अलावा इस राशि से प्रधान, केयरटेकर, पंचायत सहायकों को मानदेय दिया जाएगा। विकास कार्य होने के बाद ग्रामीणों का संकट दूर होगा। डीपीआरओ के अनुसार, 15वें वित्त में 30 करोड़ और 6.64 करोड़ रुपये की सातवीं किस्त राज्य वित्त से ग्राम पंचायतों को आवंटित की गई है।

    गांवों के विकास के लिए 15वें वित्त से और राज्य वित्त से धनराशि जारी हुई है। राशि पंचायतों के खातों में भेज दी गई है। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत में होने वाले विकास कार्य के लिए राशि मिली है। शीघ्र ही गांवों के विकास के साथ-साथ स्वच्छता संबंधी योजना पर भी काम शुरू करा दिया जाएगा।
     

                                                                    नीरज सिन्हा, जिला पंचायत राज अधिकारी