Chandauli: गांवों के विकास को मिलेगी रफ्तार, जिले की 734 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए मिले 36.64 करोड़

जागरण संवाददाता, चंदौली। जिले की ग्राम पंचायतों में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट को पूर्ण कराने के साथ ही नए विकास कार्यों के लिए 36.64 करोड़ रुपये अवमुक्त किया गया है। बजट मिलने से गांवों में विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी। पंचायतीराज विभाग ने गांवों में होने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार कर ली है। इसके साथ ही अधिकारियों की ओर से भी इस बजट को खर्च करने की मॉनिटरिंग की जाएगी। जनपद के नौ विकास खंडों में 734 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 1,460 राजस्व गांव हैं। इनमें कई गांव ऐसे हैं, जहां सड़कें बदहाल हैं तो जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए बजट जारी होने का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

15वें वित्त आयोग से ग्राम पंचायतों को बजट जारी हो गया है। राशि पंचायतों के बैंक खाते में भेजी गई है। इस धनराशि से नाली, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, स्ट्रीट लाइटें, पंचायत भवन की मरम्मत, फिल्टर चैंबर, मिट्टी भरान आदि कार्य कराए जाएंगे।

गांवों के विकास के लिए 15वें वित्त से और राज्य वित्त से धनराशि जारी हुई है। राशि पंचायतों के खातों में भेज दी गई है। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत में होने वाले विकास कार्य के लिए राशि मिली है। शीघ्र ही गांवों के विकास के साथ-साथ स्वच्छता संबंधी योजना पर भी काम शुरू करा दिया जाएगा।

