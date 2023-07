जनपद में हुई तेज बारिश से जहां धरती की प्यास बुझ गई वहीं विंध्य पर्वत की श्रृंखलाएं झरने में तब्दील हो गईं। सैकड़ों फीट ऊंची पहाड़ियों से कल-कल करते गिरते दूधिया पानी की जलधार देख ऐसा लग रहा मानों पानी नहीं पिघली चांदी हो। बारिश ने हरे भरे पहाड़ों की शोभा में चार चांद लगा दिया है। इस मनोरम दृश्य को देख लोग पुलकित तो हो ही रहे हैं।

विंध्य की श्रृंखलाएं बन गईं झरना, चहक उठे चंद्रप्रभा अभयारण्य के वन्य जीव; मनोरम दृश्य देख लोग हो रहे आनंदित

जागरण संवाददाता, चंदौली : जनपद में हुई तेज बारिश से जहां धरती की प्यास बुझ गई, वहीं विंध्य पर्वत की श्रृंखलाएं झरने में तब्दील हो गईं। सैकड़ों फीट ऊंची पहाड़ियों से कल-कल करते गिरते दूधिया पानी की जलधार देख ऐसा लग रहा , मानों पानी नहीं पिघली चांदी हो। बारिश ने हरे भरे पहाड़ों की शोभा में चार चांद लगा दिया है। इस मनोरम दृश्य को देख लोग पुलकित तो हो ही रहे हैं, मीलों फैले चंद्रप्रभा अभयारण्य की हरियाली के बीच पक्षियों का कलरव मन को सुकुन पैदा कर रहा है। एक पखवारा पूर्व तक विंध्य पर्वत मालाओं की सुनी पहाड़ियां मन को उद्धेलित करने वाली थीं। चट्टानों से निकल रही आग से तन मन तो झुलस ही रहा था, वन्य जीव भी पानी की आस में आसमान निहार रहे थे। पर्वतीय इलाकों में हुई बारिश दूर-दूर तक सुने जंगल में वन्य जीव अपनी हलक को गीला करने के लिए छटपटा रहे थे। चिलचिलाती धूप व गर्मी की तपिश उनके लिए काल बन गई थी, लेकिन शनिवार को वनांचल के पर्वतीय इलाकों में हुई बारिश ने पशु पक्षियों को चहकने के लिए विवश कर दिया। तेज बारिश से विंध्य पर्वत की श्रृंखलाएं झरना बन गईं। निराली है प्राकृतिक छटा शिमला के सौंदर्य को समेटे विंध्य पर्वत की छटा निराली है। बारिश के दिनों में कल- कल करते झरनों की मधुर आवाज जेहन को तार-तार कर देती है। दूध जैसे सफेद व निर्मल पानी की धार विशाल चट्टानों को चीरते हुए जब सैकड़ों फीट खाई में गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे पानी नहीं रूई के गोले आपस में गलबहियां कर रहे हों। पानी की फुहारें बादलों की गति अद्भुत नजारा उत्पन्न करती है। इस मनोरम दृश्य का अवलोकन कर लोगों का मन बाग-बाग हो जाता है। चहक उठे वन्य जीव कल तक पानी की आस में आसमान निहार रहे वन्य जीवों की चहक देखते ही बन रही है। दादुर, मोर , पपीहा की आवाज से वन जहां गुलजार हो गया है, वहीं हिरणों के झुंड मन को आह्लादित कर रहे हैं।

