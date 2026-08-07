रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने की तैयारी, 60 करोड़ का लोन स्वीकृत

जागरण संवाददाता, नियामताबाद (चंदौली)। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी की ओर से रामनगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित सभागार में शुक्रवार को मेगा एमएसएमई ऋण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान उद्योग स्थापित करने के लिए 60 करोड़ का ऋण स्वीकृत प्रमाणपत्र वितरित किया गया।

मेगा शिविर में बैंक के महाप्रबंधक अरविंद कुमार ने एसएसएमई क्षेत्र के लिए उपलब्ध विभिन्न ऋण योजनाओं, कार्यशील पूंजी,टर्म लोन, सरकारी प्रोत्साहन योजना सहित अन्य बैंकिंग सुविधाओं की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने उपस्थित उद्यमियों की जिज्ञासाओं का भी समाधान किया और उन्हें बैंक की ग्राहक केंद्रित सेवाओं से भी अवगत कराया। क्षेत्रीय प्रबंधक अंगद कुमार कहा कि बैंक की एसएसएमई क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता तथा स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है।