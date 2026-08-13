चंदौली के लोगों का आसान होगा सफर, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनेगी 6.90 KM लंबी अतिरिक्त सर्विस रोड

जागरण संवाददाता, चंदौली। जनपद में निर्माणाधीन भारतमाला परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों की सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने स्थिति स्पष्ट की है। चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह की ओर से उठाए गए बिंदुओं के जवाब में एनएचएआई ने बताया है कि परियोजना की संशोधित डीपीआर में स्थानीय आवागमन को सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त सर्विस रोड समेत कई संरचनाओं का प्रविधान किया गया है।

एनएचएआई के मुताबिक स्वीकृत डीपीआर एवं कंसेशन एग्रीमेंट के तहत परियोजना में करीब 2.30 किलोमीटर सर्विस रोड का प्रविधान पहले से था। ग्रामीणों और किसानों की समस्या को लेकर सांसद ने सदन में मुद्दा उठाया था। कहा था कि अंडरपास और सर्विस रोड नहीं होने से किसानों और ग्रामीणों को दिक्कत होगी।

एक बॉक्स कल्वर्ट और दो फ्लाईओवर का प्रविधान किया गया मामले को गंभीरता से लेते हुए एनएचएआई ने 6.90 किलोमीटर अतिरिक्त सर्विस रोड का प्रविधान प्रस्तावित किया गया है। इससे स्थानीय लोगों का आवागमन और अधिक सुगम होने की उम्मीद है। परियोजना में किसानों, ग्रामीणों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षित आवाजाही के लिए 74 बाक्स कल्वर्ट, 14 अंडरपास, दो मेजर ब्रिज-कम-अंडरपास, 12 माइनर ब्रिज-कम-अंडरपास, चार माइनर ब्रिज-कम-अंडरपास और दो फ्लाईओवर का प्रविधान किया गया है।

स्थानीय यातायात को निर्बाध रखने के लिए नौ एलिवेटेड वायाडक्ट, दो एलवीयूपी, दो अतिरिक्त एलवीयूपी, दो वीपीयू, एक मेजर ब्रिज, एक बॉक्स कल्वर्ट और दो फ्लाईओवर का प्रविधान किया गया है। परियोजना का निर्माण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार कराया जा रहा है।

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