चंदौली में जल्द बनेगा हाइटेक पार्क और उत्सव भवन, लोगों को मिलेंगी कई बेहतर सुविधाएं

जागरण संवाददाता, चंदौली। पूर्व में थाने के निर्माण के लिए प्रस्तावित बहादुरपुर खलिहान की भूमि अब जनहित के कार्यों में इस्तेमाल होगी। प्रशासन ने स्थल निरीक्षण के बाद यहां उत्सव भवन के साथ आधुनिक पार्क एवं खेल मैदान विकसित करने की योजना तैयार की है।

परियोजना पर करीब 2.40 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। प्रस्ताव के अनुसार करीब 25 से 26 बिस्वा यानी लगभग सवा बीघा भूमि पर उत्सव भवन का निर्माण कराया जाएगा। भवन के निर्माण पर करीब 1.40 से 1.44 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इससे स्थानीय लोगों को सामाजिक और सामुदायिक आयोजनों के लिए बेहतर सुविधा मिल सकेगी।

बनाए जाएंगे बास्केटबॉल और बैडमिंटन कोर्ट शेष भूमि पर लगभग 98 लाख रुपये की लागत से आधुनिक पार्क और खेल मैदान विकसित किया जाएगा। यहां बच्चों के लिए झूले और खेल उपकरण लगाए जाएंगे। युवाओं एवं वयस्कों के लिए ओपन जिम की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसके अलावा बास्केटबॉल और बैडमिंटन कोर्ट बनाए जाने की योजना है।