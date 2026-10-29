पीडीडीयू जंक्शन पर नुक्कड़ नाटक से भ्रष्टाचार के खिलाफ किया जागरूक

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सतर्कता के साथ ईमानदारी और पारदर्शिता जरूरी है। इसके लिए प्रत्येक नागरिक को अपने कार्य और व्यवहार में नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देनी होगी। इसी संदेश के साथ गुरुवार शाम पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन के यात्री परिसर में नुक्कड़ नाटक रहे सदा सतर्क का मंचन किया गया।

पूर्व मध्य रेल मुख्यालय, हाजीपुर के सतर्कता विभाग की टीम ने नाटक के माध्यम से रेल यात्रियों और आमजन को भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों से अवगत कराया।पूर्व मध्य रेल में 26 अक्टूबर से एक नवंबर तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत यह आयोजन किया गया। इससे पहले दोपहर में गया जंक्शन के सिटी साइड स्थित पोर्टिको क्षेत्र में भी नुक्कड़ नाटक का मंचन हुआ।

कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति के जरिए बताया कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण में हर नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा अपनाकर ही भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2026 की थीम सत्यनिष्ठा से समृद्धि के अनुरूप आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूक करना और ईमानदारी के महत्व को रेखांकित करना था।