जागरण संवाददाता, चंदौली। चकरघट्टा क्षेत्र के एक गांव में सोमवार को चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में छोटेलाल नाम के बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं वारदात के बाद पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है।

गांव में शनिवार को पीड़िता के माता-पिता गांव के सीवान में धान की कटाई करने के लिए गये हुए थे। घर में अकेली बच्ची को देखकर गांव के पास ही रहने वाले छोटेलाल ने बाल‍िका संग जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया है। पीड़िता के माता- पिता खेत में काम करके शाम को घर वापस आए तो बच्ची की हालत देख परेशान हो गए।