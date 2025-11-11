चंदौली में चार वर्षीय बालिका के साथ वृद्ध ने किया दुष्कर्म, आरोपित गिरफ्तार
चंदौली के चकरघट्टा क्षेत्र में एक चार वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पुलिस ने आरोपी छोटेलाल नामक एक बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के माता-पिता धान काटने गए थे, तभी आरोपी ने बच्ची को अकेला पाकर दुष्कर्म किया। बच्ची की हालत देखकर माता-पिता ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस घटना से गांव में आक्रोश है।
जागरण संवाददाता, चंदौली। चकरघट्टा क्षेत्र के एक गांव में सोमवार को चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में छोटेलाल नाम के बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं वारदात के बाद पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है।
गांव में शनिवार को पीड़िता के माता-पिता गांव के सीवान में धान की कटाई करने के लिए गये हुए थे। घर में अकेली बच्ची को देखकर गांव के पास ही रहने वाले छोटेलाल ने बालिका संग जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया है। पीड़िता के माता- पिता खेत में काम करके शाम को घर वापस आए तो बच्ची की हालत देख परेशान हो गए।
परिजनों ने तत्काल इसकी जानकारी पीआरवी को दी। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि घर में कोई नहीं था। वृद्ध उसे अकेले पाकर दुष्कर्म किया। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। इसको लेकर गांव के लोगों में आक्रोश है।
