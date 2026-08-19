चंदौली में खाली कराई गई वन भूमि को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच चलीं लाठियां

जागरण संवाददाता, चंदौली। नौगढ़ क्षेत्र में भरदुवा गांव में वन विभाग की खाली कराई गई भूमि को लेकर बुधवार को पुलिस और ग्रामीणों के बीच खूब लाठी चली। इस दौरान तीन चार- पुलिस कर्मियों को मामूली चोट भी आई है।

जानकारी होते ही एसपी आकाश पटेल और डीएम चंद्रमोहन गर्ग मौके पर पहुंचे गए। आरोप है कि खाली कराई गई भूमि पर किसान धान की रोपाई करने लगे थे। वन विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो ग्रामीण सुनने को तैयार नहीं हुए।