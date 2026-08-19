चंदौली में खाली कराई गई वन भूमि को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच चलीं लाठियां
चंदौली के नौगढ़ क्षेत्र के भरदुवा गांव में वन विभाग की खाली कराई गई भूमि को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच लाठीचार्ज हुआ। धान की रोपाई कर रहे ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम का विरोध किया, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा।
HighLights
पुलिस और ग्रामीणों के बीच वन भूमि को लेकर लाठीचार्ज हुआ।
वन विभाग की खाली कराई गई भूमि पर ग्रामीणों ने विरोध किया।
स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा।
जागरण संवाददाता, चंदौली। नौगढ़ क्षेत्र में भरदुवा गांव में वन विभाग की खाली कराई गई भूमि को लेकर बुधवार को पुलिस और ग्रामीणों के बीच खूब लाठी चली। इस दौरान तीन चार- पुलिस कर्मियों को मामूली चोट भी आई है।
जानकारी होते ही एसपी आकाश पटेल और डीएम चंद्रमोहन गर्ग मौके पर पहुंचे गए। आरोप है कि खाली कराई गई भूमि पर किसान धान की रोपाई करने लगे थे। वन विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो ग्रामीण सुनने को तैयार नहीं हुए।
मौके पर उप जिला अधिकारी तहसीलदार और दो थाने की पुलिस एवं वन विभाग की टीम पहुंच गई है। इसी बीच ग्रामीणों की ओर से लाठी- डंडे से हमला कर दिया गया। जवाबी कार्रवाई पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। अधिकारियों ने किसी तरह से स्थिति को नियंत्रित किया। सुरक्षा के बीच वन विभाग भूमि की घेराबंदी शुरू की।