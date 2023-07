चंदौली में वज्रपात से 85 भेड़ों की मौत, CM योगी ने लिया संज्ञान; प्रति भेड़ 4 हजार आर्थिक सहायता के निर्देश

वज्रपात की चपेट में आने से मंगलवार की रात ताराजीवनपुर के बसनी गांव में 85 भेड़ों की मौत हो गई। बसनी गांव निवासी रामअवध व राकेश पाल दो सौ से अधिक भेड़ों को एक विद्यालय परिसर में ठहराया था। रात में बारिश होने लगी। दोनों पशुपालक विद्यालय के कक्ष में सोने के लिए चले गए। कुछ देर में तेज बिजली चमकने लगी। भेड़ खेत की ओर चली गईं।

चंदौली में वज्रपात से 85 भेड़ों की मौत, CM योगी ने लिया संज्ञान

संवाद सूत्र, चंदौली : वज्रपात की चपेट में आने से मंगलवार की रात ताराजीवनपुर के बसनी गांव में 85 भेड़ों की मौत हो गई। बसनी गांव निवासी रामअवध व राकेश पाल दो सौ से अधिक भेड़ों को एक विद्यालय परिसर में ठहराया था। रात में बारिश होने लगी। बिजली की चपेट में आई 85 भेड़ दोनों पशुपालक विद्यालय के कक्ष में सोने के लिए चले गए। कुछ देर में तेज बिजली चमकने लगी। भेड़ खेत की ओर चली गईं। इसी दौरान 85 भेड़ बिजली की चपेट में आ गईं। बुधवार सुबह पशुपालकों की नींद खुली तो खेत में भेड़ों को मरा देख सन्न रह गए। जानकारी होते ही आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना मिलने पर एसडीएम सहित लेखपाल, पशु चिकित्साधिकारी व पुलिस कर्मी मौके पर पहुंच गए। सीएम ने लिया संज्ञान सीएम योगी ने चंदौली में बिजली गिरने से हुई हानि का संज्ञान लिया। उन्होंने पशुपालकों की की 85 भेड़ों मरने को लेकर दुख व्यक्त किया और प्रति भेड़ चार हज़ार रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन को पीड़ितों की हर संभव तत्काल मदद देने का निर्देश दिया।

