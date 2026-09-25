ओड़िशा से यूपी पहुंचा 308 पहियों वाला ट्रक, चंदौली पहुंचने पर देखने वालों की लगी भीड़

जागरण संवाददाता, चंदौली। ओडिशा के पारादीप बंदरगाह से उत्तर प्रदेश (बलरामपुर/लखीमपुर खीरी) की चीनी मिल के लिए 200 टन वजनी शुगर मिल वेसल (वैक्यूम बॉयलर) लेकर जा रहा 308 पहियों वाला विशालकाय मल्टी-एक्सल ट्रेलर ट्रक इन दिनों इंटरटेन मीडिया पर बड़ा कौतूहल और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह ट्रैक गुरुवार को यूपी सीमा नौबतपुर पहुंचा। इसके लिए जगह-जगह बने पुलों के स्लैब को हटाया जा रहा है।

इस भारी-भरकम मशीन का वजन करीब 200 टन है, जिसे बेल्जियम से समुद्री मार्ग द्वारा ओडिशा लाया गया था। भारी वजन को सड़क पर संतुलित करने के लिए इसमें कुल 308 पहिए (टायर) लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि अत्यधिक वजन के कारण यह महाट्रक रोजाना केवल 10 से 12 किलोमीटर की ही दूरी तय कर पा रहा है। जिले में बने फुट ओवरब्रिज को हटाने या पार करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसे देखने के लिए रास्तों में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ रही है।

इस ट्रक की यात्रा ने स्थानीय लोगों के बीच जिज्ञासा और उत्सुकता को बढ़ा दिया है। ग्रामीण इसे देखने के लिए दूर-दूर से आ रहे हैं। ट्रक की विशालता और इसके पहियों की संख्या ने इसे एक अद्वितीय अनुभव बना दिया है। ट्रक के मार्ग में आने वाले सभी अवरोधों को पार करने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं।

इस प्रकार के भारी वाहनों का संचालन सड़क परिवहन के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए आवश्यक है कि सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए। ट्रक के चालक और सहायक टीम ने इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए विशेष तैयारी की है।

इस ट्रक की यात्रा से यह भी स्पष्ट होता है कि आधुनिक तकनीक और इंजीनियरिंग के माध्यम से भारी वस्तुओं का परिवहन संभव है। हालांकि, इसके साथ ही यह भी दर्शाता है कि ऐसे भारी वाहनों के लिए सड़क अवसंरचना को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है।