मझगावां नई बस्ती निवासी रमेश का पुत्र रूद्र कक्षा छह का छात्र था। सोमवार की सुबह गांव में ही आम के वृक्ष से नीचे गिरे आम को उठा रहा था कि अचानक पैर फिसलने से कुएं में गिर गया। बच्चे के शोर की आवाज सुनकर गांव के लोग दौड़े पड़े और दो युवक कुएं में कूद गए। लगभग एक घंटे की मशक्कत के बाद रूद्र को बाहर निकाला गया।

घटना से स्वजनों में कोहराम मच गया।

नौगढ़ (चंदौली), संवाद सूत्र। चकरघट्टा थाना के मझगावां नई बस्ती में सोमवार की सुबह आम बीनने के दौरान कुंए में फिसलकर गिरने से कक्षा छह के छात्र रूद्र कुमार (13) की दर्दनाक मौत हो गई। घटना से स्वजनों में कोहराम मच गया। स्वजनों ने आनन-फानन में 108 एंबुलेंस से बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य में भर्ती में कराया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। कक्षा छह का छात्र था रूद्र मझगावां नई बस्ती निवासी रमेश का पुत्र रूद्र कक्षा छह का छात्र था। वह सोमवार की सुबह गांव में ही आम के वृक्ष से नीचे गिरे आम को उठा रहा था। तभी अचानक पैर फिसलने के कारण पास स्थित कुएं में गिर गया। बच्चे के शोर की आवाज सुनकर गांव के लोग दौड़े पड़े। दो युवक कुएं में कूद गए और लगभग एक घंटे की मशक्कत के बाद रूद्र को बाहर निकाला गया। रूद्र की मौत से गांव में मातम रूद्र अपने माता-पिता का बड़ा पुत्र था। उससे छोटी दो बहने रितिका और रीवा हैं। रूद्र की मौत से गांव में मातम छा गया। पिता रमेश और दोनों बहनों के बिलखने से माहौल गमगीन हो गया।

