खुर्जा में मामूली विवाद में महिला को चाकू से गोदकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। खुर्जा नगर की शिवलोक कॉलोनी में मंगलवार रात पाटरी मजदूर ने मामूली विवाद के बाद महिला की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। चीख-पुकार सुनकर पहुंचे आसपास के लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

क्षेत्र के गांव नेहरूपुर निवासी अजीत खुर्जा में पाटरी पर मजदूरी का काम करता है। वह शिवलोक कॉलोनी स्थित उषा के मकान में कमरा किराए पर लेकर रहता है।

किराए के कमरे पर महिला की चाकू से गोदकर हत्या अजीत के कमरे पर उसके ही गांव की रहने वाली बेबी पत्नी भंते का समय-समय पर आना-जाना था। मंगलवार रात भी बेबी अजीत से मिलने उसके किराए के कमरे पर आई हुई थी। जहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि अजीत ने कमरे में रखा चाकू उठाकर बेबी पर प्रहार कर दिए। गंभीर रूप से घायल महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

कहासुनी के बाद पाटरी मजदूर ने दिया वारदात को अंजाम कमरे से हो रहे हंगामे और चीख-पुकार को सुनकर आसपास के किराएदार और मकान मालिक मौके पर एकत्र हो गए। उन्होंने फोन करके पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ सीओ शोभित कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया और साक्ष्य जुटाए।