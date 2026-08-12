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    खुर्जा में मामूली विवाद में महिला को चाकू से गोदकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 09:15 AM (IST)

    बुलंदशहर के खुर्जा में एक पाटरी मजदूर ने मामूली विवाद के बाद एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी अजीत को हिरासत में ले लिया है और मामले ...और पढ़ें

    जांच के लिए पहुंची पुलिस टीम।

    जांच के लिए पहुंची पुलिस टीम।

    HighLights

    1. खुर्जा में पाटरी मजदूर ने महिला की चाकू मारकर हत्या की

    2. मामूली विवाद के बाद वारदात को दिया अंजाम

    3. पुलिस ने आरोपी अजीत को हिरासत में लिया, जांच जारी

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। खुर्जा नगर की शिवलोक कॉलोनी में मंगलवार रात पाटरी मजदूर ने मामूली विवाद के बाद महिला की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। चीख-पुकार सुनकर पहुंचे आसपास के लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
    क्षेत्र के गांव नेहरूपुर निवासी अजीत खुर्जा में पाटरी पर मजदूरी का काम करता है। वह शिवलोक कॉलोनी स्थित उषा के मकान में कमरा किराए पर लेकर रहता है।

    किराए के कमरे पर महिला की चाकू से गोदकर हत्या

    अजीत के कमरे पर उसके ही गांव की रहने वाली बेबी पत्नी भंते का समय-समय पर आना-जाना था। मंगलवार रात भी बेबी अजीत से मिलने उसके किराए के कमरे पर आई हुई थी। जहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि अजीत ने कमरे में रखा चाकू उठाकर बेबी पर प्रहार कर दिए। गंभीर रूप से घायल महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

    कहासुनी के बाद पाटरी मजदूर ने दिया वारदात को अंजाम

    कमरे से हो रहे हंगामे और चीख-पुकार को सुनकर आसपास के किराएदार और मकान मालिक मौके पर एकत्र हो गए। उन्होंने फोन करके पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ सीओ शोभित कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया और साक्ष्य जुटाए।

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    एक महिला अक्सर मिलने आती थी

    सीओ शोभित कुमार ने बताया कि नेहरुपुर निवासी अजीत शिवलोक कॉलोनी में किराए पर रहता है। जिस गांव निवासी महिला अक्सर मिलने के लिए आती थी। मंगलवार रात को भी महिला मिलने आई थी। जहां कहासुनी होने पर अजीत द्वारा महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। महिला के स्वजन से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।

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