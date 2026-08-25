रक्षाबंधन का ताेहफा: बहन के साथ एक सहयोगी भी करेगा UP रोडवेज में मुफ्त सफर
रक्षाबंधन पर्व पर यूपी रोडवेज बहनों को एक सहयोगी के साथ मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दे रहा है। बुलंदशहर डिपो ने परिवहन निगम की 100 और अनुबंधित 14 बसों को मिलाकर सभी बसों को सड़कों पर उतार दिया है।
HighLights
बहनों का सफर आसान बनाने के लिए की व्यवस्था।
पर्व पर परिवहन निगम ने बसों के फेरे भी बढ़ाए।
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। रक्षाबंधन पर्व पर परिवहन निगम बहनों को एक सहयोगी के साथ मुफ्त सफर कराएगा। साथ ही जिस स्थान पर सवारी अधिक होंगी उस ओर रोडवेज की बसें दौड़ पडे़ंगी। शासन के निर्देश पर निगम मुख्यालय ने सभी डिपो को यह व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए हैं। इस पर बुलंदशहर डिपो ने तैयारी तेज कर दी है।
रक्षाबंधन पर्व पर भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए बहनें घर से निकलती हैं। रोडवेज बसों में उनका सफर आसान बनाने के लिए परिवहन निगम ने व्यवस्था की है। 27 अगस्त की सुबह छह बजे से 29 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक महिलाओं को एक सहयोगी के साथ रोडवेज की बसों में नि:शुल्क यात्रा करने की छूट मिलेगी। ताकि भाई के घर पहुंचने के लिए बहनों को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।
आनंद विहार-कौशांबी बस अड्डे भेज रहे अधिकांश बस
पर्व पर सवारियों को परेशानी न हो, इसलिए प्रदेश के अन्य डिपो सहित बुलंदशहर, खुर्जा, सिकंदराबाद डिपो की रोडवेज बसों को आनरोड रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस पर बुलंदशहर डिपो ने परिवहन निगम की 100 और अनुबंधित 14 बसों को मिलाकर सभी 114 बसों को सड़कों पर उतार दिया है।
अधिकांश बसें दिल्ली के आनंद विहार एवं प्रदेश के कौशांबी बस अड्डे की ओर भेजी जा रही है। इसके अलावा जिस मार्ग पर सवारियों का लोड अधिक होगा, उस ओर भी बसों का संचालन बढ़ाया किया जाएगा। साथ ही बसों के फेरे भी बढ़ाए गए हैं।
पिकिंग पांइट पर कर्मचारी रहेंगे तैनात, बस रूकवाकर बैठाएंगे सवारी
दिल्ली-अलीगढ़, दिल्ली-मुरादाबाद-बरेली मार्ग पर कोई बस हाईवे से बाइपास होकर नहीं गुजरेगी। सभी रोडवेज बसों को शहर के स्टैंड तक पहुंचना होगा। सवारियों को उतरना एवं चढ़ाना होगा। बसों के नहीं रूकने की समस्या का भी समाधान किया गया है। दादरी, लालकुआं, सेक्टर-62 आदि पिकिंग पाइंट पर 24 घंटे रोस्टर के अनुसार बुलंदशहर सहित क्षेत्र के अन्य डिपों से कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जो बसों को रूकवाकर सवारियों को बैठाएंगे। आवश्यकतानुसार बुलंदशहर भूड़ चौराहे, ब्रहमानंद टी पाइंट, खुर्जा हाईवे कट पर भी कर्मचारी तैनात किए गए हैं।
इन्होंने कहा...
रक्षाबंधन पर्व पर बहनें एक सहयोगी के साथ रोडवेज बसों में मुफ्त सफर करेंगी। जिस मार्ग पर सवारी अधिक होंगी, उस ओर बसों का संचालन कराया जाएगा। चालक-परिचालकों को प्रोत्साहन योजना के तहत धनराशि भी प्रदान की जाएगी।
-परमानंद, एआरएम, बुलंदशहर डिपो