Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बिजली उपभोक्ताओं की मुश्किल आसान करेगी Help Desk, सिंगल विंडो सिस्टम की तरह करेगी काम

    By Prashant Gaud Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:20 PM (IST)

    बुलंदशहर में ऊर्जा निगम उपभोक्ताओं की समस्याओं को आसान बनाने के लिए हेल्प डेस्क शुरू कर रहा है। नगरीय डिविजन के तीन बिजलीघरों में ये डेस्क सिंगल विंडो ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। ऊर्जा निगम की हेल्प डेस्क उपभोक्ताओं की मुश्किल आसान करेंगी। उन्हें शिकायत-समस्या के समाधान के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेगे। सिंगल विंडो सिस्टम की तरह यह काम करेंगी। ऊर्जा निगम की ओर से नगरीय डिविजन के तीन बिजलीघरों में इसकी शुरुआत की जा रही है। बुधवार को मुख्य अभियंता ने इनका निरीक्षण कर जल्द हेल्प डेस्क शुरू करने के अधीनस्थों को निर्देश भी दिए.

    ऊर्जा निगम के पास नए कनेक्शन, मीटर, बिजली बिल, नई लाइन के लिए स्टीमेट बनवाने सहित तकनीकी आदि समस्याएं प्राप्त होती हैं। उपभोक्ताओं को अपनी समस्या समाधान के लिए एक कार्यालय से दूसरे के चक्कर लगाने पड़ते हैं। समय से इनका निस्तारण नहीं होने पर उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ती है। अब उपभोक्ताओं की यह परेशानी दूर करने की कवायद की जा रही है। इसी कड़ी में मुख्यालय ने हेल्प डेस्क की स्थापना के निर्देश दिए हैं। इस पर नगरीय डिविजन क्षेत्र में हाइडिल कालोनी स्थित बिजलीघर, सब्जी मंडी बिजलीघर और अंसारी रोड पर यह हेल्प डेस्क तैयार कराई जा रही हैं।

    इस तरह हेल्प डेस्क करेगी काम

    हेल्प डेस्क पर कर्मचारी तैनात किए जाएंगे, जो हेल्प डेस्क पर प्राप्त शिकायत-समस्याओं को रजिस्टर में दर्ज करेंगे। फिर शिकायत को 1912 पोर्टल पर अपलोड करेंगे। जिस कार्यालय और पटल से संबंधित शिकायत होगी, उसके पास निस्तारण के लिए भेजी जाएगी। सिस्टम पर अपलोड होने के कारण अफसर या कर्मचारी निस्तारण में कोताही नहीं बरत सकेंगे। आनलाइन मीनीटरिंग होने के कारण उन्हें निश्चित समय सीमा के भीतर शिकायत निस्तारित करनी होगी। उपभोक्ता भी अपनी शिकायत निस्तारण की प्रगति स्थिति से अवगत हो सकेंगे।

    निरीक्षण कर जल्द हेल्प डेस्क शुरू करने के दिए निर्देश

    बुधवार को ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता ने नगरीय डिविजन के तीनों बिजलीघरों का निरीक्षण किया। बिजलीघरों में हेल्प डेस्क स्थापना वाले स्थल-कक्षों का जायजा लिया। कार्यदायी संस्था को मरम्मत आदि कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही बिजलीघरों के एसडीओ को बेहतर व्यवस्था के जल्द हेल्प डेस्क शुरू कराने के लिए निर्देशित भी किया।

    इन्होंने कहा...

    उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा के लिए नगरीय डिविजन के तीन बिजलीघरों में हेल्प डेस्क तैयार कराई जा रही हैं। दीवारों पर इस संबंध में जानकारी भी प्रकाशित की गई है। उपभोक्ता अपनी विद्युत संबंधी सभी प्रकार की समस्या यहां आकर दर्ज करा सकेंगे। शिकायत सिस्टम पर अपलोड हाेने कारण संबंधित अफसर इसका गुणवत्ता के साथ समयबद्ध निस्तारण करेंगे। कोताही पर संबंधित की जबावदेही तय की जाएगी।
    -संजीव कुमार, मुख्य अभियंता, ऊर्जा निगम