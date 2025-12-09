UP Police Encounter: पुलिस मुठभेड़ में 20 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, धोखाधड़ी और चोरी के मामले में था वांछित 

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। कोतवाली नगर और स्वाट पुलिस टीम की वलीपुरा नहर के पास स्कूटी सवार बदमाश से मुड़भेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से 20 हजार रुपये का इनामी बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपित के कब्जे से पुलिस ने अवैघ तमंचा और करतूस बरामद किए। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि रविवार की रात कोतवाली नगर और स्वाट पुलिस टीम संयुक्त रूप से वलीपुरा नहर के पास संदिग्ध वाहन एवं वाछित आरोपितों की तलाश में चेकिंग कर रही थी।

इसी दौरान पुलिस टीम को स्कूटी सवार एक संदिग्ध युवक आता दिखाई दिया, जिसे रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वह पुलिस टीम को देख स्कूटी को तेजी से मोड़कर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा बदमाश का पीछा कर घेराबंदी करनी शुरू कर दी।

बदमाश ने अपने आप को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस टीम की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया।