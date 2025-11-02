बुलंदशहर: गड्ढे में डूबने से दो चचेरी बहनों की मौत, पुलिस काे पैर फिसलने का अंदेशा
बुलंदशहर के डिबाई क्षेत्र में दो चचेरी बहनें खेलते समय लापता हो गईं। रात भर खोजने के बाद, रविवार सुबह उनके शव एक गड्ढे में मिले। पुलिस को आशंका है कि खेलते समय पैर फिसलने से यह हादसा हुआ। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। डिबाई थाना क्षेत्र के गांव देवी का नंगला में दो चचेरी बहनें शनिवार की शाम खेलते समय लापता हो गईं। स्वजन और पुलिस रातभर बच्चियों को तलाशते रहे। रविवार की सुबह दोनों के शव गांव के पास खेत में बने गड्ढे में भरे पानी से बरामद हुए। इसमें एक बच्ची पांच और दूसरी सात वर्ष की है।
पुलिस जता रही ये आशंका
फिलहाल पुलिस खेलते हुए पैर फिसलने से गड्ढे में गिरकर मृत्यु की आशंका जता रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। एसपी देहात, सीओ और कोतवाली प्रभारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है।
