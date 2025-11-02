बुलंदशहर: गड्ढे में डूबने से दो चचेरी बहनों की मौत, पुलिस काे पैर फिसलने का अंदेशा

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। डिबाई थाना क्षेत्र के गांव देवी का नंगला में दो चचेरी बहनें शनिवार की शाम खेलते समय लापता हो गईं। स्वजन और पुलिस रातभर बच्चियों को तलाशते रहे। रविवार की सुबह दोनों के शव गांव के पास खेत में बने गड्ढे में भरे पानी से बरामद हुए। इसमें एक बच्ची पांच और दूसरी सात वर्ष की है।