पेट दर्द का उपचार कराने अस्पताल पहुंची किशोरी ने जन्मा स्वस्थ बच्चा... मां रह गई सन्न, पुलिस ने भी लिया संज्ञान

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। पेट दर्द होने पर 17 वर्षीय किशोरी अपनी मां के साथ मंगलवार सुबह पौने सात बजे कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कालेज से संबद्ध जिला अस्पताल पहुंची, चिकित्सकों ने उसे इमरजेंसी में भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया। बाद में सुबह सवा सात बजे किशोरी ने एक बेटे को जन्म दिया।

चिकित्सकों के मुताबिक शहर के मुहल्ला इस्लामाबाद निवासी एक 17 वर्षीय किशोरी जिला अस्पताल की इमरजेंसी पहुंची। स्टाफ ने परेशानी पूछी तो साथ में आई मां ने बताया कि बेटी के पेट में बहुत दर्द है। रातभर दर्द के कारण सो नहीं पाई। चिकित्सक को संदेह हुआ तो उन्होंने गहनता से पूछताछ की। इस पर मां जिद पर अड़ गई कि गर्भवती होने जैसा कुछ नहीं है। पेट दर्द का इलाज कीजिए।

चिकित्सक ने इमरजेंसी में किशोरी को भर्ती कर उपचार शुरू किया तो किशोरी ने एक बेटे को जन्म दिया। इससे इमरजेंसी में अफरातफरी मच गई। तुरंत सीएमओ को सूचना दी गई। प्रसव होने पर स्टाफ और चिकित्सकों ने किशोरी की मां से पूछताछ की तो वह चुप्पी साध गई। सुबह सवा नौ बजे जच्चा और बच्चा को जिला महिला अस्पताल में भर्ती किया गया। प्रसव के बाद किशोरी और नवजात दोनों स्वस्थ हैं।