    पेट दर्द का उपचार कराने अस्पताल पहुंची किशोरी ने जन्मा स्वस्थ बच्चा... मां रह गई सन्न, पुलिस ने भी लिया संज्ञान

    By Jagmohan Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 06:23 PM (IST)

    एक किशोरी पेट दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंची, जहाँ उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। पेट दर्द होने पर 17 वर्षीय किशोरी अपनी मां के साथ मंगलवार सुबह पौने सात बजे कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कालेज से संबद्ध जिला अस्पताल पहुंची, चिकित्सकों ने उसे इमरजेंसी में भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया। बाद में सुबह सवा सात बजे किशोरी ने एक बेटे को जन्म दिया।

    चिकित्सकों के मुताबिक शहर के मुहल्ला इस्लामाबाद निवासी एक 17 वर्षीय किशोरी जिला अस्पताल की इमरजेंसी पहुंची। स्टाफ ने परेशानी पूछी तो साथ में आई मां ने बताया कि बेटी के पेट में बहुत दर्द है। रातभर दर्द के कारण सो नहीं पाई। चिकित्सक को संदेह हुआ तो उन्होंने गहनता से पूछताछ की। इस पर मां जिद पर अड़ गई कि गर्भवती होने जैसा कुछ नहीं है। पेट दर्द का इलाज कीजिए।

    चिकित्सक ने इमरजेंसी में किशोरी को भर्ती कर उपचार शुरू किया तो किशोरी ने एक बेटे को जन्म दिया। इससे इमरजेंसी में अफरातफरी मच गई। तुरंत सीएमओ को सूचना दी गई। प्रसव होने पर स्टाफ और चिकित्सकों ने किशोरी की मां से पूछताछ की तो वह चुप्पी साध गई। सुबह सवा नौ बजे जच्चा और बच्चा को जिला महिला अस्पताल में भर्ती किया गया। प्रसव के बाद किशोरी और नवजात दोनों स्वस्थ हैं।

    परिवार की एक दो महिलाएं भी किशोरी को देखने पहुंचीं और काफी गहमागहमी हुई। बताया जा रहा है कि किशोरी का मुहल्ले में ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। गर्भवती होने पर किशोरी ने स्वजन को नहीं बताया। अब स्वजन मामले को दबाने में जुटे हैं। जिला महिला अस्पताल के सीएमएस डा. अजय पटेल का कहना है कि प्रसव जिला अस्पताल की इमरजेंसी में हुआ है। उसके बाद जिला महिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जच्चा बच्चा स्वस्थ हैं। सूचना के बाद पुलिस ने भी आकर पूछताछ की है।