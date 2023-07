Bulandshahr News: ड्राइवर की सूझबूझ से बची 38 यात्रियों की जान, दिल्ली जा रही बस बेकाबू होकर खाई में गिरी

Bulandshahr Road Accident News In Hindi दौड़ती रोडवेज बस हाइवे से उतरी। हाइवे से खाई में उतरी बस को अनियंत्रित होते देख सवारियों में अफरातफरी मच गई। यात्रियों ने बस का आपातकालीन दरवाजा तोड़कर बाहर निकले। आसपास के लोगों ने यात्रियों की निकलने में सहायता की। पांच यात्री घायल हुए थे जिन्हें उपचार के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया।

Bulandshahr News: दौड़ती रोडवेज बस हाइवे से उतरी, आपातकालीन द्वार तोड़कर सवारियों ने बचाई जान

बुलंदशहर, जागरण संवाददाता। कानपुर से दिल्ली जा रही रोडवेज बस सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के जाट चौक पर अनियंत्रित हो गई। सामने से आए बेसहारा गौवंश को बचाने के फेर में चालक ने विपरीत दिशा में कट मार दिया। इससे सीमेंट से भरी ट्रैक्टर-ट्राली पलट गई और बस हाइवे से नीचे खाई में उतर गई। बस में 38 सवारी भरी थी, गनीमत रही कि बस पलटी नहीं और घायल होने के बाद भी चालक ने बस पर नियंत्रण पा लिया। सवारियों में मची चीखपुकार हाइवे से 30 मीटर नीचे खाई में उतरी बस में चीख-पुकार मच गई और आधा दर्जन सवारी घायल हो गई। यात्रियों ने बस का आपातकालीन द्वार तोड़कर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। बस में सवार थी 38 सवारियां कानपुर से दिल्ली जा रही रोडवेज बस में 38 सवारी यात्री मौजूद थे। मंगलवार की सुबह करीब नौ बजे बस जैसे ही सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के जाट चौक पर पहुंची तो हाइवे पर सामने आए बेसहारा गौवंशी को बचाने के फेर में बस चालक कौशल शुक्ला पुत्र किशनस्वरूप निवासी लखना इटावा ने गोवंशी को बचाने के फेर में विपरीत दिशा में कट मार दिया। इससे पीछे से आ रही सीमेंट से भरी ट्रैक्टर-ट्राली बस से भिड़ गई। ट्रैक्टर-ट्राली हाइवे पर पलट गई और अनियंत्रित हुई बस हाइवे की रेलिंग तोड़ती हुई नीचे खाई में उतर गई। बस नीचे उतरते ही सवारियों में अफरातफरी मच गई। चालक ने बस पर बामुश्किल नियंत्रण पा लिया। पुलिस ने घायलों को भेजा अस्पताल बस में सवार रामकुमार पुत्र चंद्रपाल निवासी गांव डकौली जनपद फतेहपुर, शिवशंकर पुत्र प्रसादीलाल निवासी शुक्लागंज जनपद उन्नाव, अशोक कुमार पुत्र छेदीलाल निवासी यमुनापुरम दिल्ली और ट्रैक्टर चालक दीपक प्रजापति पुत्र शंकर प्रसाद निवासी दसवांमेल, नागौर सतना मध्यप्रदेश घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और हाइवे से ट्रैक्टर-ट्राली हटाकर यातायात व्यवस्था सुचारू कराई। सीओ सिकंदराबाद विकास कुमार ने बताया कि ट्रैक्टर से भिड़ंत होने से रोडवेज बस हाइवे से नीचे उतर गई थी, चालक सहित पांच यात्री चोटिल हुए हैं, जिनका उपचार जारी है। बस में सवार यात्रियों को दूसरी बस से गंतव्य के लिए भेज दिया है।

