रक्षाबंधन पर अनूठी पहल: लिफाफे पर 'राखी मेल' लिखते ही डाक विभाग बहनों को देगा स्पीड पोस्ट पर खास छूट

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। डाक विभाग ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहनों के लिए एक विशेष सेवा दी है। इस बार स्पीड पोस्ट से राखी भेजने पर शुल्क में 10 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी।

डाक अधीक्षक रंजीत अग्रवाल ने बताया कि जो भी बहनें अपने भाइयों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से राखी भेजेंगी, उन्हें इस छूट का सीधा लाभ मिलेगा। बहनों को छूट प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक नियमों का पालन करना होगा। राखी भेजने वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में राखी मेल लिखना अनिवार्य होगा।