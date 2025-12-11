Language
    यूपी के इस ज‍िले में पागल कुत्ते का आतंक, एक दि‍न में बच्चों समेत आठ लोगों को काटा

    By Jagmohan Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:38 PM (IST)

    Bulandshahr News : बुलंदशहर के मालागढ़ गांव में एक पागल कुत्ते ने आठ लोगों को काटा। सभी मरीजों को एआरवी और एआरएस लगाया गया। जि‍ले में इस साल पागल कुत् ...और पढ़ें

    पागल कुत्ते ने आठ लोगों को काटा (प्रतीकात्‍मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। पागल कुत्ते लोगों के लिए जी का जंजाल बने हैं। सदर तहसील के गांव मालागढ़ में पागल कुत्ते ने हमला कर आठ ग्रामीणों को काट लिया। कुत्ते के पागल होने की पता चलने पर ग्रामीणों ने घेरकर कुत्ते को मार डाला। सभी मरीजों को मालागढ़ पीएचसी पर एआरवी और जिला अस्पताल में एआरएस लगाया गया।
    कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कालेज से संबद्ध जिला अस्पताल में पहुंचे मालागढ़ गांव के ग्रामीणों ने बताया कि गांव की गलियों में घूमने वाला कुत्ता पागल हो गया। कुत्ते में लक्षण तब दिखे जब वह रुक नहीं रहा था और लगातार चल रहा था। गुरुवार की सुबह से शाम तक पागल कुत्ते ने बच्चों समेत आठ लोगों पर हमला किया।

    कुत्ता ज्यादा हमलावर हुआ तो लोगों ने उस पर गौर किया। वह लार गिरा रहा था। रूक नहीं रहा था और पानी को देखकर डर रहा था। दूसरे कुत्तों पर हमला करने के लिए दौड़ रहा था। लगातार ग्रामीणों पर हमला करने के बाद ग्रामीणों ने उसे घेरा तो वह दौड़ने लगा। गांव के पास ग्रामीणों ने उसे घेर लिया और डंडों से पीटकर मार डाला। पागल कुत्ते के काटे सभी मरीजों मालागढ़ पीएचसी पर एआरवी लगाकर जिला अस्पताल रेफर किया गया।

    यहां सभी को एआरएस (एंटी रेबीज वैक्सीन) लगाई गई। गुरुवार को जिला अस्पताल में 126 मरीजों को एआरवी और सात लोगों को एआरएस लगाई गई। इन मरीजों में पिटबुल, आवारा कुत्ते, बिल्ली समेत कई तरह के मरीज शामिल रहे। सीएमओ डा. सुनील कुमार दोहरे ने बताया कि कुत्ता पागल हो या सामान्य काटने के बाद सबसे पहले नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचे और एआरवी लगवाएं। लापरवाही जानलेवा साबित हो जाती है।

    पागल कुत्ते के काटे से हो चुकी तीन मौत

    इस साल पागल कुत्ते के काटने से एक बच्चा समेत तीन लोगों की मौत हो चुकी है। अमरगढ़ गांव निवासी इलेक्ट्रीशियन 45 वर्षीय सरदार पुत्र गोपाल की इसी साल छह अक्टूबर को पागल कुत्ते के काटने से रेबीज के कारण मौत हो गई थी। इसी साल 27 जून को खुर्जा के गांव फराना निवासी 22 वर्षीय कबड्डी खिलाड़ी ब्रजेश सोलंकी की रेबीज से मौत हो गई थी। दिसंबर माह के पहले सप्ताह में खुर्जा क्षेत्र के गांव सुरजावली निवासी नौ वर्षीय सत्यदेव की भी रेबीज से मौत हो गई थी।

    ये बरतें सावधानी

    • घाव को साफ पानी और साबुन से पांच मिनट तक धोएं
    • एआरवी की पहली डोज जल्द से जल्द लगवा लें
    • तीसरे दिन एआरवी की दूसरी डोज
    • सातवें दिन एआरवी की तीसरी डोज
    • 28वें दिन एआरवी चौथी डोज लगवाएं
    • घाव ज्यादा होने पर तुरंत इम्युनोग्लोबिन लगवा लें
    • कुत्ते पर नजर रखें। यह मर जाता है तो इलाज में लापरवाही बिल्कुल न करें।