लिव-इन रिलेशन में रह रही मुस्लिम युवती ने शुरू की कांवड़ यात्रा, बुर्का पहनकर दिया एकता का संदेश

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। बुर्का पहने मुस्लिम युवती ने भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ में गंगा जल भरकर गांव की ओर प्रस्थान किया। बुर्का पहनकर जा रही युवती सभी के लिए अचरज बनी रही। हिन्दू मुस्लिम एकता के लिए भगवान से कामना की।

रविवार को नगर में उस समय लोगों को अचरज हुआ, जब बुर्का पहने 25 वर्षीय मुस्लिम युवती को कांवड़ ले जाते देखा। मुस्लिम युवती की शिव के प्रति आस्था को देखकर रास्ते से गुजर रहे लोग अचरज के साथ उसे देखते रहे। मुस्लिम युवती की पहचान रबूपुरा निवासी 25 वर्षीय उजमा खां के रूप में हुई है।

भगवान शिव के प्रति अगाध आस्था रखने वाली उजमा ने निर्भय होकर बताया कि उसकी सनातन धर्म में गहरी आस्था है। वह सभी धर्म का सम्मान करती है, कांवड़ ले जाने का उसका उद्देश्य लोगों को हिंदू-मुस्लिम एकता का संदेश देना है, साथ ही वह भगवान शिव से अपने वतन की सुख-समृद्धि की कामना करना है।

इससे पूर्व भी वह एक बार अनूपशहर से कांवड़ में गंगा जल भरकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर चुकी है। उजमा पिछले पांच वर्षों से गांव रबूपुरा निवासी लोकेंद्र मीणा के साथ लिव-इन रिलेशन में रह रही है। उसके दो छोटी बेटियां हैं, और वह जल्द ही विवाह कर लेंगे। कांवड़ यात्रा में लोकेंद्र के अलावा गांव के अन्य लोग भी उसकी यात्रा में सहयोग करते हैं।

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90 किमी कि यात्रा 10 अगस्त की रात्रि को रबूपुरा पहुंचेगी। शिवरात्रि की प्रातः बेला में गांव भईपुर के शिव मंदिर में भगवान आशुतोष का जल अभिषेक करेगी। उसकी यात्रा में गांव के रोहित चौधरी, अनु चौधरी, अरुण चौधरी, मुकुल, खुशी चौधरी और काजल जाटव आदि भी अपनी-अपनी कांवड़ लेकर साथ चल रहे हैं।