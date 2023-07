Bulandshahr News: गला रेतकर युवक की हत्या, चारपाई पर पड़ा मिला शव, नशे का आदी था मृतक, पुलिस हिरासत में स्वजन

Bulandshahr News गला रेतकर युवक की हत्या चारपाई पर पड़ा मिला शव। स्वजन का कहना है कि युवक नशे की आदी था। उसने नशे में आत्महत्या की है लेकिन मौके से पुलिस को कोई भी आलाकत्ल बरामद नहीं हुआ। जिसके चलते पुलिस ने शक जाहिर करते हुए युवक के स्वजन को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है।

Bulandshahr News: गला रेतकर युवक की हत्या, चारपाई पर पड़ा मिला शव

बुलंदशहर, जागरण संवाददाता। खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के गांव आबदानगर में एक युवक का खून से लथपथ शव शुक्रवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में चारपाई पर पड़ा मिला। युवक की गला रेतकर हत्या की गई है। वहीं स्वजन आत्महत्या किए जाने की बात कह रहे है, लेकिन पुलिस को मौके से कोई धारदार हथियार नहीं मिला है। पुलिस की माने तो प्रथम दृष्टया हत्या किए जाने की आशंका है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। धारदार हथियार से कटा था गला खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के गांव आबदानगर निवासी शाहनवाज (20)पुत्र शफीक का शव शुक्रवार देररात चारपाई पर पड़ा मिला। युवक का गला किसी धारदार हथियार से कटा हुआ था। स्वजन बिना किसी को बताए उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी में जुटे हुए थे। इसी दौरान किसी ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी। सूचना पाकर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस व फारेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाली प्रभारी सुनील कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही मामले का राजफाश कर दिया जाएगा।

