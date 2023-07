Bulandshahr News: निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरा, चार लोगों की मौत, 11 घायल, मृतकों में पति-पत्नी व दो बच्चे

Bulandshahr News In Hindi निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने से 5 बच्चों समेत 15 लोग दब गए थे। लोगों को जब निकाला गया था तब उनकी हालत गंभीर बनी हुयी थी। पुलिस ने स्थानीय नागरिकों के सहयोग से रेस्क्यू अभियान चलाया था। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां कुलदीप धर्मेंद्र सुनीता और राजपाल की मौत हो गई।

Bulandshahr News: निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने से चार की मौत, मृतकों में दो बेटे व दंपती शामिल, 11 घायल

HighLights निर्माणाधीन मकान के लेंटर में 15 लोग मलबे में दबे अब तक चार की मौत स्थानीय नागरिक और पुलिस ने चलाया रेस्क्यू

बुलंदशहर, जागरण संवाददाता। नरसेना थाना क्षेत्र मवई में बुधवार की सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। निर्माणाधीन मकान का लिंटर गिरने से एक ही परिवार के छह बच्चों समेत 15 लोग दब गए। इसमें दो बेटों समेत दंपती की मौत हो गई। 11 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीएम ने मरने वाले लोगों को चार- चार लाख रुपये की आर्थिक मदद करने व मकान की मरम्मत करने की बात कहीं है। पहली मंजिल पर था पुराना लेंटर नरसेना थाना क्षेत्र के गांव मवई निवासी राजपाल पुत्र हरचरण सिंह का मकान बन रहा था। मकान की पहली मंजिल पर पुराना लेंटर डाला हुआ था और दूसरी मंजिल का निर्माण किया जा रहा था। मंगलवार की शाम को दूसरी मंजिल के तीन कमरों के ऊपर लेंटर डाला गया था। देर रात लेंटर डालने के बाद परिवार के 15 लोग मकान के ग्राउंड फ्लोर पर चारपाई डालकर सो गए। बुधवार की सुबह करीब तीन बजे दूसरी मंजिल पर डाला गया लेंटर भरभरा कर पहली मंजिल की छत पर गिर गया। जिसके चलते पहली मंजिल का लेंटर भी गिर गया और सो रहा परिवार मलबे के नीचे दब गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सूचना मिलते ही एसडीएम अरविंद कुमार सिंह, सीओ भास्कर कुमार मिश्रा और आसपास के इलाके की रेस्क्यू टीम लेकर मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। परिवार के सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। मलबे में दबने से राजपाल और उसकी पत्नी सुनीता, पुत्र धर्मेंद्र व कुलदीप की मौत हो गई। मौके पर पहुँचे डीएम चंद्रप्रकाश सिंह नेमरने वाले लोगों को चार- चार लाख रुपये की आर्थिक मदद करने व मकान की मरम्मत करने की बात कहीं है। इनकी हुई मौत राजपाल 50 पुत्र हरचरण

धर्मेंद्र 19 पुत्र राजपाल अविवाहित

कुलदीप 32 पुत्र राजपाल शादीशुदा

सुनीता 52 पत्नी राजपाल मलबे में दबकर ये हुए घायल डालचंद 22 पुत्र राजपाल

गीता पत्नी मनोज

मनोज के तीन बच्चे

पिंकी पत्नी कुलदीप

छोटी पत्नी डालचंद

प्रवेश देवी रिश्तेदार

डालचंद के 3 बच्चे लवी, योगिता कार्तिक

