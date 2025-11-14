यूपी के इस जिले में दस करोड़ की लागत से बनेंगे 25 संपर्क मार्ग, लिस्ट भी हो गई आउट

संवाद सहयोगी, खुर्जा (बुलंदशहर) । विधानसभा क्षेत्र में 25 संपर्क मार्ग का निर्माण दस करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। विधायक के प्रस्ताव पर शासन द्वारा मार्गों को मंजूरी दे दी गई है। खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह ने बताया कि गांवों की तरफ जाने वाले संपर्क मार्गों की दिशा सुधारने का लगातार प्रयास है। जिसके लिए समय-समय पर शासन काे पत्र भेजते हुए मांग की जा रही है। क्षेत्र के 25 संपर्क मार्गों के निर्माण को लेकर शासन को पत्र दिया गया था। साथ ही विधानसभा में निर्माण कार्य के लिए मुद्दा उठाया गया।

शासन की तरफ से 25 संपर्क मार्ग के निर्माण की मंजूरी मिल गई है। जिनके निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। इन मार्गों के निर्माण से ग्रामीणों समेत राहगीरों की राह आसान होगी।

इनमें मुख्य रूप से भोगपुर से जरारा संपर्क मार्ग, खबरा गांव में रेलवे अंडर पास तक नव निर्माण, नायसर वाली सड़क, रायपुर मौज्जमपुर से पंचगईं, एनएच-34 से महमूदपुर, बाढ़ा संपर्क मार्ग, मुनी से लखवाड़ा, मुनी से सारसौल, छतारी मार्ग से नगला जगत, लखावटी मिर्जापुर मार्ग, दस्तूरा कुटवाया, अरिनया मंसूरपुर, मोहम्मदपुर नार, उस्मानपुर से किला गांव, गोठनी संपर्क मार्ग, इस्माईपुर बुढ़ेना, मीरपुर संपर्क मार्ग, निजामपुर, भाईपुर, पहाड़ गढ़ी, मदनपुर, हजरतपुर से नेहरूपुर आदि मार्ग शामिल हैं।



