Kaipl Dev: 'विश्व विजेता' कप्तान से मिलीं गांव की बेटियां, बोले कपिल देव- 'सपने देखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो'

संवाद सूत्र, अनूपशहर (बुलंदशहर)। परदादा-परदादी कालेज की 20 बेटियों और शिक्षकों की टीम को महान क्रिकेटर व पूर्व कप्तान कपिल देव से मिलने का अद्भुत और प्रेरणादायक अवसर मिला। कपिलदेव ने छात्राओं को आगे बढ़ने के टिप्स दिए।

परदादा-परदादी कालेज की 20 छात्राओं एवं शिक्षकों की टीम ने दिल्ली पहुंचकर भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी और 1983 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान कपिल देव से भेंट की। उन्हें अपने हाथ के बनाए ग्रीटिंग कार्ड भेंट किए। ग्रामीण अंचल की बेटियों के लिए यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि बड़े सपने देखने, खुद पर विश्वास करने और यह समझने का एक अनमोल अवसर था। उन्हें प्रेरणा मिली कि मेहनत, समर्पण, साहस और दृढ़ संकल्प से बड़े से बड़ा सपना भी साकार किया जा सकता है।

कपिल देव ने बेटियों से आत्मीयता से संवाद करते हुए अपने जीवन, क्रिकेट यात्रा तथा अनुभवों से जुड़ी महत्वपूर्ण सीख और बहुमूल्य मार्गदर्शन साझा किया। ऐसे खेल दिग्गज से मिलना, जिसने भारत के लिए इतिहास रचा, बेटियों के लिए जीवनभर याद रहने वाला और प्रेरणा देने वाला क्षण रहा। कपिल देव ने छात्राओं से कहा कि बड़े सपने देखिए, खुद पर विश्वास रखिए और कभी हार मत मानिए। जीवन में आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के साथ खेल पर भी विशेष ध्यान दीजिए।