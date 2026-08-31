बुलंदशहर की जूली मलिक को मिलेगा राज्य अध्यापक पुरस्कार, संवार रही हैं 1353 बच्चों का भविष्य

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। शासन ने उत्तर प्रदेश राज्य अध्यापक पुरस्कार 2025 के लिए चयनित अध्यापकों की सूची जारी कर दी है। जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालय स्याना की सहायक अध्यापिका जूली मलिक काे उत्तर प्रदेश राज्य अध्यापक पुरस्कार-2025 के लिए चयनित किया गया है। उन्होंने अपने प्रयासों से विद्यालय में विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर मिसाल कायम की है।

शासन ने राज्य स्तरीय चयन समिति के अनुमोदन पर जनपद के स्याना विकास क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय स्याना की इंचार्ज अध्यापक जूली मलिक का उत्तर प्रदेश राज्य अध्यापक पुरस्कार-2025 के लिए चयन किया गया है। जूली मलिक ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य अध्यापक पुरस्कार-2025 के लिए चयन हुआ है।